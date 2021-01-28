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Pamukkale Belediyesi yapılandırma için son gün 1 Şubat olarak hatırlattı

28.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Pamukkale Belediyesi yapılandırma için son gün 1 Şubat olarak hatırlattı

Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan-Reklam, Eğlence vergileri ile idari ve imar para cezaları ve kira ödemelerini yapılandırma için son günün 1 Şubat 2021 olduğunu hatırlattı.

Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan-Reklam, Eğlence vergileri ile idari ve imar para cezaları ve kira ödemelerini yapılandırma için son günün 1 Şubat 2021 olduğunu hatırlattı. Açıklamada, vatandaşların başvuru için son günü beklememeleri vurgulandı.

Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli konularda belediyeye borcu olan vatandaşlara sunulan yapılandırma için son başvuru gününün 1 Şubat 2021 olduğu ve vatandaşların son günü geçirmemeleri uyarısında bulunuldu. 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vatandaşların devlete ve meslek kuruluşlarına olan borçlarını yapılandırma imkanı sunuldu. Bu çerçevede Pamukkale Belediyesine borcu olan vatandaşlar kanun kapsamında olan Emlak, Çevre Temizlik, İlan- Reklam ve eğlence vergileri, idari para cezaları, imar para cezaları ve kira borçlarını yapılandırabiliyor.

Daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen son gün, alınan kararla 1 Şubat 2021’e alınmıştı. Yapılan yazılı açıklamada, “Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ilçe halkının son gün olan 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar Pamukkale Belediyesine başvurmaları gerektiği hatırlatılarak, “Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların vergilerine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezaları tamamen siliniyor. Mükelleflerimiz için 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı sunulurken, taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacak şekilde planlanıyor. Vergi borcu bulunan mükelleflerimizin yapılandırmayla ilgili 1 Şubat 2021 tarihinden önce yoğunluk yaşanmaması için Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurmalarını, tavsiye ediyoruz” denildi.

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