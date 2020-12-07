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Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.12.2020 17:36 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi, çeşitli konularda belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sağlıyor.

Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı

Pamukkale Belediyesi, çeşitli konularda belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sağlıyor. 7256 sayılı kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmanın son gün 31 Aralık 2020 olarak açıklandı.
17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vatandaşların devlete ve meslek kuruluşlarına olan borçlarını yapılandırma imkanı sunulmuştur. Bu çerçevede Pamukkale Belediyesi’ne borcu olan vatandaşlar kanun kapsamında olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, idari para cezaları, imar para cezaları ve kira borçlarını yapılandırabilecektir. Pamukkale Belediyesi, yasa ile 31 Ağustos 2020 tarihi ve önceki dönemlere ait vergi borçlarını ve aynı tarihten önce kesilen cezalar yapılandırabildiği, yapılandırmadan yaralanmak isteyen ilçe halkının son gün olan 31 Aralık 2020 Perşembe gününü geçirmemeleri önemle belirtildi.

“Mükelleflerimiz için 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı olacak”
Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların vergilerine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezaları tamamen silinecektir. Ancak silinen bu cezaların yerine verginin ödenmesinde gecikilen süreler için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak daha düşük miktarda bir ceza miktarı belirlenecektir. Mükelleflerimiz için 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı olacak, taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacaktır. Vergi borcu bulunan mükelleflerimizin yapılandırmayla ilgili detaylı bilgi almak için Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurmalarını tavsiye ediyoruz.”

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