Pamukkale Belediyesinden çok amaçlı sosyal tesis

Pamukkale Belediyesi Kale Mahallesi’ne önemli bir tesis kazandırıyor. Burada bulunan 1800 metrekarelik alanda 450 metrekareye sosyal tesis yapılırken, geri kalan alanda ise otopark, çocuk parkı, spor aletleri, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları olarak değerlendirilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Her mahalleye özgü projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi’nin mahallelerine özgü çalışmaları aralıksız devam ediyor. 6 ayda 6 kapalı pazaryeri projesi kapsamında ilk olarak temeli atılan Belenardıç Kapalı Pazar yeri hizmete girerken, Karakurt, Gölemezli, Karakova ve Kavakbaşı’nda da çalışmalar Kasım ayı sonuna kadar tamamlanacak. Bu mahallelerde yapılan pazar yerleri aynı zamanda vatandaşların düğün, kına gecesi, asker eğlencesi ve mevlit gibi etkinliklerde de kullanılabilecek. Pazar esnafı ile vatandaşların kışın yağmurdan, yazın da sıcaktan etkilenmeyerek daha sağlıklı şartlarda alış veriş yapabilecekleri çok amaçlı pazar yerleri vatandaşları memnun ediyor. Kale mahallesinde içinde kapalı pazar yeri de bulunan özel bir projeyi hayata geçiren ve toplam bin 800 metrekarelik alanın 450 metrekaresine sosyal tesis yapılırken, geri kalan alanda ise otopark, çocuk parkı, spor aletleri, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları olarak değerlendirileceği açıklandı. Kale Mahallesi Sosyal Tesis ve Çocuk Parkı adıyla yapılacak olan tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı törene Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, muhtarlar ve mahalleli vatandaşlar katıldı. Kale Mahalle Muhtarı Turgut Can, mahalleleri için bu tesisin gerekli olduğunu ifade ederek, Pamukkale Belediyesi’nin mahallelerine böylesine güzel bir tesis kazandırdıkları için teşekkür etti.