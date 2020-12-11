YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale Belediyesinden derse katılamayan öğrencilere 2 bin tablet

Pamukkale Belediyesinden derse katılamayan öğrencilere 2 bin tablet

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.12.2020 17:27 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığı bugünlerde Pamukkale Belediyesi’nden eğitime dev bir destek geldi.

Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığı bugünlerde Pamukkale Belediyesi’nden eğitime dev bir destek geldi. İlçe genelinde tablet ihtiyacı olan tam 2 bin öğrenciye tablet dağıttıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak en büyük amacımız’’ dedi.

Dünyada etkisi devam eden korona virüs nedeniyle okullar açılamazken, ülkemizde dersler uzaktan eğitimle gerçekleşiyor. Pamukkale Belediyesi, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği uzaktan eğitim imkanına sahip olmayan 2 bin öğrenciye tabletlerini teslim etmeye başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de öğrencileri ziyaret ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Bu dönemde hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönüllerinin razı olmadığını ifade eden Başkan Örki, “Biz okullar açılmadan önce Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağlantı kurarak, bakanlığımızın uyguladığı uzaktan eğitime evinde bilgisayar, tablet ya da telefon olmadığı için katılamayan öğrencilerimizi tespit ettik. Bu öğrencilere destek olmak için yola çıktık” diye konuştu.

“Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasını istemiyoruz”
Bütün imkanlarla çocukların yanında olacaklarını belirten Başkan Örki, “Pamukkale Belediye Meclisi’nden de geçen kararla 2 bin öğrenciye tablet dağıtmaya başladık. Kısa sürede ilçe genelinde öğrencilerimize tabletleri ekiplerimiz tarafından ulaştırılmış olacak. Pamukkale Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerinin gerçekleşmesine katkı sunabilmenin huzuru içinde olacağız. Biz hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasını istemiyoruz. Bütün imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:02
Öğle
13:02
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Saltak Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.