YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale Belediyesi’nden kira ertelemesi

Pamukkale Belediyesi’nden kira ertelemesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.03.2020 18:20 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sebebiyle Pamukkale Belediyesi bir önlem daha aldı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sebebiyle Pamukkale Belediyesi bir önlem daha aldı. Buna göre Pamukkale Belediyesi, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren iş yerleri açılana kadar kira almayacak.
Korona virüs nedeniyle önlemler alan Pamukkale Belediyesi, önemli bir karara daha imza attı. Ülkemizde yaşanan korona virüs salgını süresince vatandaşların yanında olan Pamukkale Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı önlemler çerçevesinde iş yerleri kapanan kiracılarından iş yerleri açılana kadar kira almayacak. 16 Mart 2020 tarihinden belediyeye ait iş yerlerinin yeniden açılana kadar kira bedeli alınmaması kararlaştırıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaşanan salgın tedbirleri çerçevesinde ilçe sınırlarında kapanan iş yerlerinin olduğunu söyleyerek, “Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflarımızın yanındayız. 16 Mart itibariyle kiracımız olan esnaflarımızın kiralarını yeniden açılana kadar almayacağız. Yaşanan bu salgın tehlikesi sırasında vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almasını rica ediyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Denizli Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:19
Yatsı
20:35

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Güler Eczanesi
Merkezefendi
Ilgaz Eczanesi
Merkezefendi
Saltak Eczanesi
Merkezefendi
Uzman Eczanesi
Merkezefendi
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Pamukkale Üniveristesi’nde eski kıyafetler yenilendi

Pamukkale Üniveristesi’nde eski kıyafetler yenilendi

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.