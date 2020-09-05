YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale Belediyesinden öğrencilere yardım müjdesi

Pamukkale Belediyesinden öğrencilere yardım müjdesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesinden ortaokul ve lise seviyesinde öğrenim gören öğrencilere eğitim yardımı müjdesi geldi.

Pamukkale Belediyesinden ortaokul ve lise seviyesinde öğrenim gören öğrencilere eğitim yardımı müjdesi geldi. Pamukkale Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında, ihtiyaç sahibi bin 500 ortaokul ve bin lise öğrencisine eğitim yardımı yapılması kararı alındı.
Pamukkale Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda, Belediye Başkanı Avni Örki’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı yapılması görüşüldü. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere 8 ay boyunca verilecek olan eğitim yardımlarının miktarı belirlendi. Önümüzdeki günlerde internet üzerinden yapılacak olan başvurular sonucunda bin 500 ortaokul öğrencisine aylık 90 lira, bin lise öğrencisine ise aylık 115 lira eğitim yardımı verilecek. Şartların ve tarihin önümüzdeki günlerde belli olacağı başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek.
“Desteklerimizi sürdüreceğiz”
Her yıl öğrencilere eğitim yardımı yapıldığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim konusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek vereceğiz. 8 ay boyunca bin 500 ortaokul öğrencimize aylık lira, bin lise öğrencimize de aylık 115 lira destek sağlayacağız. Pamukkale Belediyesi olarak, eğitimi her zaman önemsedik. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim hayatına destek olmak adına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor

Denizli Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:30
Öğle
13:07
İkindi
16:44
Akşam
19:35
Yatsı
20:53

Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Berkeren Eczanesi
Merkezefendi
Çiftçi Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.