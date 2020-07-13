YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale Belediyesinden personellere bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi

Pamukkale Belediyesinden personellere bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.07.2020 15:49 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla GEKA ile ortaklaşa ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi düzenledi.Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımıza hizmet götüren personellerimizin eğitimini çok önemsiyoruz.

Pamukkale Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla GEKA ile ortaklaşa ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi düzenledi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımıza hizmet götüren personellerimizin eğitimini çok önemsiyoruz. Gerekli olan tüm eğitimler çalışma arkadaşlarımıza veriliyor” dedi.
Pamukkale Belediyesi, vatandaş memnuniyeti ve bilgi güvenliği konusunda personellere eğitim vermeye devam ediyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile ortaklaşa düzenlenen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitim düzenlendi. Pamukkale Belediye Meclis Salonu’nda koronavirüs önlemleri alınarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan eğitimlere Pamukkale Belediyesi’ndeki müdürlüklerden ilgili personeller katıldı. 4 gün sürecek olan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
Eğitimler hakkında bilgi veren ISO AES 27001 Baştetikçisi Yunus Yılmaz, “İki haftadır devam eden eğitim programlarımızın ilki olan ISO 10002 Müşteri (Vatandaş) Memnuniyeti eğitimi geçen hafta sona erdi. Bu hafta ise 3 gün sürecek olan bu eğitimimizde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda Pamukkale Belediyesi personeline temel eğitim vereceğiz. Cuma günü ise kişisel verilerin korunması konusu hakkında eğitimimiz olacak. Bu tür eğitimler kamu kurumları açısından büyük öneme sahip” dedi.

“Personel eğitimimizi ihmal etmiyoruz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, personellere yönelik çeşitli konularda eğitimlerin devam ettiğini belirterek, “Pamukkale Belediyesi olarak birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Bu amaçla GEKA ile çeşitli eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitim veriliyor. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra her geçen gün gelişen yeni teknolojiye de personellerimizin uyumunu sağlıyoruz. Amacımız Pamukkale’de yaşayan her vatandaşımızın mutluluğunu sağlamak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
Çocukların 'römork havuz' keyfi Çocukların 'römork havuz' keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Denizli Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:46
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Uyuşturucu satıcıları sahte dolar ve euro ile yakalandı

Uyuşturucu satıcıları sahte dolar ve euro ile yakalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.