Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Uzunpınar Mahalle Muhtarı Halil Demiröz, “Mahallemizin yıllardır süren kilit taş problemi vardı. Bu sorunumuzu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye ilettik. Sağ olsun başkanımız bu sorunumuzu kısa sürede halletti. Pamukkale Belediyemiz bu sorunumuza köklü bir çözüm getirerek mahallemize toplamda 35 bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşedi. Bu bağlamda başta Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kapanan Uzunpınar Belediyesi’nin eski başkanı Hasan Ali Ubuz ise “Bizlerin yapamadığını şimdiki belediye başkanlarımız yapıyor. Şu an yapılan hizmetler çok güzel, çok memnunuz. Uzunpınar Mahallemiz her açıdan çok güzel oldu. Bundan dolayı hepsinden Allah razı olsun. Pamukkale Belediye Başkanımıza ve ekibine bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Ali Kayhan isimli vatandaş ise “Pamukkale Belediyemizin mahallemizde yaptığı çalışmalar çok güzel. Yollarımız tozdan topraktan kurtuldu. Eskiden sokaklarımız tozdan çamurdan geçilmiyordu. Ama yapılan kilit parke taşları ile yollarımız çok güzelleşti. Bundan iyisi can sağlığı. Bize verilen bu hizmetlerden dolayı Pamukkale Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.