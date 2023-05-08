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Pamukkale Belediyespor dartçıları İspanya yolcusu

08.05.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamukkale Belediyespor’un şampiyon dartçıları, Milli Takım ile birlikte Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası için İspanya’ya gidiyor.

Dart Milli takımı kafilesinde mavi beyazlı ekibin sporcuları Esma Doğan, Zehra Gemi ve Ceylin Ataş yer alacak.

Pamukkale Belediyesporlu sporcular milli forma ile mücadele etmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyespor Dart Takımı 2022-2023 sezonunu 53 madalya ile tamamlamıştı. Mavi beyazlı ekibin sporcuları Esma Doğan, Zehra Gemi ve Ceylin Ataş elde ettikleri başarılar sonucunda milli takımda yer almaya hak kazandı.

10-16 Haziran tarihlerinde İspanya’nın Benidorm şehrinde yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası Dart Milli takımı kafilesinde Esma Doğan, Zehra Gemi ve Ceylin Ataş yer alacak. 2022 yılında aynı sporcular bu turnuvada yer almış Zehra Gemi Genç Kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi olurken, Gençler Karışık Çiftler kategorisinde Avrupa üçüncülüğü elde etmişti. Ceylin Ataş ise Yıldız Kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Ayrıca Zehra Gemi geçen sene olduğu gibi bu sene de Pamukkale Belediyespor’u Avrupa Gençler Dart Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Avrupa Gençler Dart Şampiyonası Temmuz ayında Avusturya’da gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene Macaristan’da gerçekleşen turnuvada Zehra Gemi, Çift Kadınlarda finalde ev sahibi Macaristan’a 4-2 kaybederek 2. olmuştu. Ayrıca Tek Kadınlarda yarışan Zehra Gemi 3. olarak ülkemize 1 gümüş 1 bronz madalya kazandırmıştı.

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