Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu açıyor

Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup’ta mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor, 2020-2021 sezonunun ilk maçında 11 Ekim Pazar günü Arkasspor’u konuk edecek. Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, “Takımın başarılı olması için gereken ne varsa yapıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü, 2020-2021 sezonunda Kadınlar 2. Voleybol Ligi 3. Grup’ta mücadele edecek. Tarihinde ilk kez 2. Lig’de yer alacak olan mavi-beyazlı takım sezon öncesi kadrosunu önemli transferlerle güçlendirmişti. Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, antrenör Mehmet Ali Ayhan gözetiminde yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda gerçekleştirdi. Sezon öncesi 5 hazırlık maçı oynayan mavi-beyazlı takım Bornova Belediyespor’u 3-2, Aydın Gençlik Hizmetleri’ni 3-0 ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenerken, Salihli Belediyespor ve TFL Altekma’ya da 3-2 yenildi.

“Asıl amacımız ise Denizli’de voleybola olan ilginin artmasını sağlamak”

Türkiye Voleybol 2. Ligi 3. Grup’ta yer alan Pamukkale Belediyespor, 2020-2021 sezonunun ilk maçını 11 Ekim Pazar günü Hasan Güngör Spor Salonu’nda oynayacak. Saat 15.00’deki maçta mavi-beyazlı takımın rakibi İzmir temsilcisi Arkasspor olacak. Maç, Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Ali Ayhan sezona iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Bu hafta sezonun ilk maçında hedefimiz galibiyet. Asıl amacımız ise Denizli’de voleybola olan ilginin artmasını sağlamak. Elde edeceğimiz başarılarla da gençlere iyi örnek olmak istiyoruz. Bunları yaparken de 1. Lig’e çıkma yolundaki ilk adım Play-offlara kalmayı planlıyoruz. Oradan da 1. Lig’e çıkmak nihai hedefimiz” diye konuştu.