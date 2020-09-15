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Pamukkale Belediyespor’un fikstürü belli oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın mücadele edeceği 3.Lig’de, 2020-2021 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın mücadele edeceği 3.Lig’de, 2020-2021 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. A Grubu’nda yer alacak olan Pamukkale Belediyespor, ilk maçında Bucalı Engelliler Spor Kulübü deplasmanına çıkacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 2020-2021 sezonunda oynanacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri’nde kura çekimini gerçekleştirdi. Ankara’da yapılan ve korona virüs pandemisi nedeniyle kulüp temsilcilerinin yer almadığı kura çekiminde Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de 16, 1. ve 2. Lig’de 12, 3. Lig’de ise 21 takım çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre yarışacak. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunda 3. Lig A Grubu’nda yer alacak. Mavi-beyazlı takımın grubunda Aydın Genç Efeler, İstanbul Engelliler, İzmir Rehabilitasyon, Yeşil Gönen Bedensel Engelliler, Bucalı Engeliler ve Lotus Engelliler takımları yer alıyor. Yapılan kura çekimi sonunda Pamukkale Belediyespor’un yer aldığı 3. Lig A Grubu’nda maç programı belli oldu. Pamukkale Belediyespor, ligin ilk haftasında Bucalı Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligin başlangıç tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
“Başarılar diliyorum”
Sporu ve sporcuları önemsediklerini dile getiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Spor kulübümüz aracılığıyla gençlerimize ve engellilerimize spor yapma imkanı sağlıyoruz. Kulübümüzün tekerlekli sandalye basketbol takımı 2020-2021 sezonunda 3. Lig A Grubu’nda mücadele edecek. Takımımızın fikstür çekimi de gerçekleştirildi. Ben takımımızın başarılı olarak Pamukkale’nin adını bu platformda başarıyla duyuracağına inanıyorum. Müsabakalar için Denizlili sporseverleri şimdiden takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Tekerlekli sandalye basketbol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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