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Pamukkale ilçesinde cadde ve sokaklarda güzelleştirme çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.11.2020 11:43 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Küçükdere mahallesinde yapılan çalışmalar kapsamında 7 bin 500 metrekarelik alana taş döşendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizin tüm cadde ve sokaklarını güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.
Pamukkale’de yaşayan vatandaşların mutluluğu için her konuda çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi’nin beton kilit parke taşı döşeme atağı devam ediyor. İlk olarak Akdere mahallesinde başlatılan beton kilit parke taşı çalışmaları kapsamında sırasıyla Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent ve Belenardıç mahallelerinde tüm sokaklar beton kilit parke taşıyla döşenmişti. Yaklaşık 3 aydır devam eden kapsamlı projede Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Küçükdere mahallesinde kilit parke taşı olmayan tüm cadde ve sokaklarda çalışmalar yaptı. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alanla tüm sokakları yenilenen Küçükdere’nin yeni görünümü mahalle sakinlerinin beğenisini topladı.

“Gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kilit parke yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “23 mahallemizde başlattığımız ve yaklaşık 200 bin metrekare beton kilit parke taşı döşeme işlemini yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bu projemiz sonucunda mahallelerimiz yeni bir görünüme kavuşmanın yanı sıra sokaklarımız da toz topraktan kurtuluyor. Pamukkale Belediyesi olarak hangi mahallemizde ne sorun varsa anında çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 9 mahallemizde kilit parke taşı çalışmalarını tamamladık. En son olarak Küçükdere mahallemizin toprak olan tüm sokak ve caddelerini kilit beton parke taşı ile kapladık. Yapılan yollar sayesinde vatandaşlarımız daha sağlıklı şartlarda ulaşım sağlayabiliyor. Halkımızın mutluluğu için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sokaklarımız tozdan çamurdan topraktan kurtuldu”
İbrahim Tanrıkulu ise “Bu hizmet sayesinde sokaklarımız tozdan çamurdan topraktan kurtuldu. Pamukkale Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz. Allah herkesten razı olsun” dedi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Küçükdere Mahalle Muhtarı Adem Toran, “Pamukkale Belediyesi mahallemizin en önemli sorununu çözüyor. Mahallemizdeki sokaklar parke taşı ile döşendi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

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