Pamukkale kış çiçekleriyle süsleniyor

Kış şartlarına dayanaklı çiçeklerle süslenen Pamukkale ilçesinin tüm mahalleleri rengarenk olacak.

İlçe genelinde yeşil alan, refüjve çocuk parklarının peyzaj çalışmalarını gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış çiçeklerinin ekimine başladı. Hercai menekşe, kasımpatı, yeşil bitki, lavanta, biberiye, gül, kekik gibi mevsimlik ve çok yıllıkkış çiçeklerinin dikimi tüm mahallelerde başladı. Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde Mustafa Alper Caddesi, Çamlık yürüyüş yolu, Akut Park, Kitap Kafe ve Kocaçukur çevresinde çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin çiçek dikim çalışmaları hava şartlarının uygunluğuna göre tüm mahallelerde devam edecek.

“Pamukkale her mevsim güzel”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, hem ilçede yaşayanlar için hem de gelen ziyaretçilerin göz zevklerine hitap edebilmek için Pamukkale’yi baştan aşağı mevsimine uygun çiçeklerle süslediklerini belirtti. Lavanta, biberiye, gül ve kekik üretimini belediye olarak kendilerinin yaptığını belirten Belediye Başkanı Avni Örki, “Her mevsim ilçemizin güzelliğine güzellik katmak için peyzaj çalışmalarına özen gösteriyoruz. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, kışın soğuk havasına dayanıklı çiçek dikimine başladık. Kış aylarında ilçemizin canlılığını, güzelliğini korumak adına mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimi parklarımız başta olmak üzere, uygun peyzaj sahalarımızda devam ediyor. Merkez mahallelerimizde başlayan çalışmalarımız, tüm mahallelerimize yansıyacak” dedi.

