Pamukkale, Kovid-19 salgınına rağmen ilgi görmeye devam ediyor

Pandemi nedeniyle 18 Mart'ta kapılarını kapatan ve iki aylık aranın ardından ziyaretçilerini tekrar kabul eden eşsiz güzelliği, haziranda 15 bin 880, temmuzda 76 bin 464, ağustosta 144 bin 128, eylülde 113 bin 70 ve ekim ayında ise 81 bin 707 turist yakından görme fırsatı buldu.

Ocak ayında 76 bin 541, şubatta 47 bin 122 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'yi 1-18 Mart arasında 27 bin 605 kişi gezdi.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Pamukkale'yi görmek için dünyanın dört bir tarafından gelen misafirler, pamuksu beyazlıktaki travertenlerde yürüyor, Hierapolis Antik Kenti'nde tarihi yolculuğa çıkıp yaz kış sıcaklığı 36 derece değişmeyen antik havuza girmenin keyfini yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından 1 Haziran'da kapılarını yeniden açan Pamukkale, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları doğrultusunda yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Pamukkale'ye 1 Ocak-31 Ekim döneminde 582 bin 517 kişi gelirken, 92 bin 393 turist Hierapolis Arkeoloji Müzesi'ni, 25 bin 928 misafir de Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti.

- Pandemi sürecindeki ziyaretçi sayısı, gelecek adına umutlandırdı

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine, Pamukkale'nin salgına rağmen yurt içi ve dışından ilgi görmeye devam ettiğini belirtti.

Pamukkale'nin Kovid-19 sürecinin ardından yeniden eski günlerine döneceğini ifade eden Akyol, "Termal suları, travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarıyla turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale'ye 2019'da 2 milyon 580 bin 245 yerli ve yabancı turist gelmişti. Biz bu yıl pandemi olmasaydı bu rakamın 3 milyonun üzerine çıkacağından emindik ancak olmadı. Gelecek yıllarda bu hedefin aşılacağına inancımız tam." dedi.

Turizmde çok daha ciddi rakamlara ulaşabileceklerini vurgulayan Akyol, salgına rağmen "dünya harikası Pamukkale"ye turistlerin geldiğini dile getirdi.

Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte bile yarım milyon kişiye ev sahipliği yapmak gelecek adına umut verici. Başta Rusya olmak üzere dış ülkelerden gelen konuklar, dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale'nin beyaz travertenlerinde yürüyerek kendilerini adeta bulutların üzerinde yürüyor gibi hissediyor. Kalsiyum ve demir bakımından zengin, farklı özellikte travertenlerin içindeki sularda yürüyen turistlerin yüzündeki mutluluğu görmek güzel bir duygu."

