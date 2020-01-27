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Pamukkale Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi personeline İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulamalı ve teorik ilk yardım eğitimi verildi.PAÜ Eğitim Fakültesi akademik ve idari personeline iş sağlığı kanunu kapsamında tarihlerinde verilen eğitimlerin ikinci etabı sona erdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi personeline İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulamalı ve teorik ilk yardım eğitimi verildi.
PAÜ Eğitim Fakültesi akademik ve idari personeline iş sağlığı kanunu kapsamında tarihlerinde verilen eğitimlerin ikinci etabı sona erdi. İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü ilk yardım eğitimleri Dr. Zeliha Berber, Fedai Karakuş ve Ahmet Künar tarafından verildi. Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen ve iki gün süren eğitimde teorik ve uygulamalı genel ilk yardım bilgileri anlatıldı. Eğitim programı öncesi konuşan Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, “Daha önce yapılan ilk yardım eğitiminde fakültemizde çalışan 17 kişi ilk yardımcı sertifikası aldı. Eğitimlerin ikinci etabını gerçekleştiriyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü’ne, eğitmenlerimize ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can tarafından ilk yardım eğitmenlerine teşekkür belgesi takdim edildi.

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