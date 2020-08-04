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Pamukkale ve Merkezefendi Kaymakamlığı PASVAK işbirliği ile 700 aileye yardım ulaştırdı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Kaymakamlığı ve Merkezefendi Kaymakamlığı ile protokol imzalayarak hizmet alanını genişleten Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) Aşevi, bu bayramda kurban kesemeyen 700 aileye 5 kilogramlık paketler halinde yardım ulaştırdı.Pamukkale Kaymakamlığı ve Merkezefendi Kaymakamlığı ile protokol imzalayarak hizmet alanı dışında kalan adreslere de ulaşabilen PASVAK, bu bayramda kurban kesemeyen yaklaşık 700 haneye 5 kilogramlık paketler halinde et yardımı ulaştırdıklarını açıkladı.

Denizli Pamukkale Kaymakamlığı ve Merkezefendi Kaymakamlığı ile protokol imzalayarak hizmet alanını genişleten Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) Aşevi, bu bayramda kurban kesemeyen 700 aileye 5 kilogramlık paketler halinde yardım ulaştırdı.
Pamukkale Kaymakamlığı ve Merkezefendi Kaymakamlığı ile protokol imzalayarak hizmet alanı dışında kalan adreslere de ulaşabilen PASVAK, bu bayramda kurban kesemeyen yaklaşık 700 haneye 5 kilogramlık paketler halinde et yardımı ulaştırdıklarını açıkladı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Kurban ibadetini yerine getirmek için PASVAK’ı tercih eden ve parça et bağışında bulunan hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Tüm çabamız hayırseverlerimizin güvenine layık olabilmek ve yapılan bağışları sadece yapılış amacı doğrultusunda kullanmaktır” ifadeleri kullanıldı.

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