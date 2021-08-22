Pamukkale Yağlı Güreşleri başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri, 38'i başpehlivan yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla başladı.

Pamukkale Belediyesi tarafından Denizli Atatürk Stadı'nda bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları gereği ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü sonrası alana alındı.

Kayıt yaptırıp güreş öncesi hazırlıklarını tamamlayan pehlivanlar, yağlanarak er meydanına çıktı.

Minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy kategorilerinde güreşler başladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki eşliğinde, başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara, Mehmet Yeşil, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı güreşseverleri selamladı.

Güreşlerde 38'i başpehlivan yaklaşık 500 sporcu yer alacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin altın kemerli başpehlivanlarından İsmail Balaban da Pamukkale Yağlı Güreşlerinde boy gösterecek.

İsmail Balaban, Kırkpınar'da güreşmediğine dikkat çekerek, hedefinin burada başpehlivan olmak olduğunu kaydetti.

