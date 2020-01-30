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Pamukkale yolunda trafik kazası: 2 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3 otomobil aracın çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Pamukkale yolu Kayalık mahallesinde meydana geldi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3 otomobil aracın çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Pamukkale yolu Kayalık mahallesinde meydana geldi. Huriye T. kontrolünde ki 20 AAP 988 plakalı otomobil ile Erkan A. idaresindeki 20 GF 598 ve Arif A. kontrolündeki 20 VO 744 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle etrafa savrulan araçları gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye T. ve Arif A.’yı yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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