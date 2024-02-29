Pamukkale’de ada bazlı kentsel dönüşüm başlayacak

Pekdemir, ada bazlı kentsel dönüşümlerle Pamukkale’nin çehresini değiştirmek ve ilçeyi depreme karşı daha dayanıklı hale getirmeyi planlıyor.

AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçe için önemli projelerini anlatmaya devam ediyor. Projelerin ilk sırasında ilçeyi depreme karşı hazırlıklı hale getirmek yer alıyor. Pekdemir, bu önemli başlığın detaylarını seçim gezilerinde açmaya başladı. İlçede bina stoğunun böyük bir bölümünün 2000 yılı öncesi yapılar olduğunu belirten Pekdemir, kentsel dönüşümle hem ilçeyi gençleştirmek hem de depreme karşı dayanaklı hale getirme düşüncesinde.

“GÖÇÜ ENGELLEMEMİZ LAZIM”

Seçim çalışmaları doğrultusundaki vatandaşlarla buluşmalarının neredeyse tamamında ilçenin nüfusuna ve mahalle sayısına dikkat çeken AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçe sınırları içindeki yerleşim alanlarının diğer yeni yerleşim alanlarına nazaran daha geride kaldığını ve bu nedenle göç verdiğine vurgu yapıyor. Pekdemir, bu ve benzeri nedenlerle Pamukkale’den, Merkezefendi’ye son birkaç yıl içinde yaklaşık 30 bin kişinin göç ettiğini açıklayıp, “Bu göçün önüne geçmeliyiz. Bunun çaresi de modern ve daha yaşanabilir alanların oluşturulması” diye konuştu.

Pekdemir kentsel dönüşümle ilgili detayları da paylaşmaya başladı. Pamukkale’de kentsel dönüşümün TOKİ ile işbirliği içinde başlatılacağını belirtti. Ada bazlı dönüşümlerle ilçenin kısa sürede genç ve sağlıklı binalara sahip olacağını vurgulayan Pekdemir, “Mahallelerimizi ada bazlı dönüşümlerle hem rahatlatabilir ve hem de TOKİ eli ile daha modern ve depreme dayanıklı hale getireceğiz” dedi.

