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Pamukkale’de bayram sonrası temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası caddelerde, sokaklarda kötü görüntü ve kurban atığı oluşmaması için detaylı temizlik ile dezenfekte işlemi yaptı.

Pamukkale Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası caddelerde, sokaklarda kötü görüntü ve kurban atığı oluşmaması için detaylı temizlik ile dezenfekte işlemi yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ekiplerimizin ilçe genelinde yapmış olduğu yoğun temizliğin ardından tüm çöp konteynerlerini yıkayıp hepsini tek tek dezenfekte etti” dedi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana ilçe genelinde dezenfekte yapılmamış yer bırakmayan Pamukkale Belediyesi, bayram sonrasında da temizlik seferberliği başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası kurban kesim alanları başta olmak üzere ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik yaptı. Sadece ilçe merkezinde değil, uzak mahallelerde de temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, çöp konteynerlerini tek tek yıkayıp ardından da dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

“Temizlik işleri ekiplerimiz gece gündüz faaliyetlerini sürdürüyorlar”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Temizlik işleri ekiplerimiz gece gündüz demeden koordineli bir şekilde rutin temizlik faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kurban bayramı süresince çöp konteynerlerine atılan kurban atıklarının kötü koku ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde bulunan tüm çöp konteynerlerin yıkama ve dezenfekte işlemleri detaylı bir şekilde yapıldı. Öte yandan kurban atıklarıyla ilgili genel bir tarama yapılarak görülen olumsuzluklara anında müdahale edildi ve atıkların alımları yapıldı. Vatandaşlarımızın daha hijyenik, sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. Bir dünya markası olan Pamukkale ilçemizi daha da yaşanabilir hale getirmek için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz” dedi.

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