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Pamukkale’de camiler Ramazan ayına hazır

İHA İHA
06.03.2024 14:53
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Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına sayılı günler kala Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camileri temizlik işlemi gerçekleştirdi.

Pamukkale’de camiler Ramazan ayına hazır

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizdeki tüm camiler periyodik olarak temizleniyor. Ramazan ayı öncesi tüm camilerimiz tertemiz hale getirildi” dedi. ,

Pamukkale ilçesi sınırlarındaki 61 mahallede 165 cami bulunuyor. Pamukkale Belediyesi, tüm camilerde gerekli tadilat işlerini düzenli olarak gerçekleştirirken, düzenli aralıklarla da temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediyesi ekipleri, mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayı öncesi tüm camileri tek tek temizledi. Sadece cami temizliği için kurulan ekip, 165 camiyi belli aralıklarla baştan aşağıya temizliyor. Ekipler camilerdeki halıları yıkayıp, tüm bölümlerinin temizliğini yapıp hijyenik bir ibadet ortamı oluşturuyor. Caminin büyüklüğüne göre temizlik birkaç saat ya da tüm gün devam edebiliyor. Ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması tamamlanarak vatandaşların steril ortamda ibadet etme imkânı sağlandı.

İslam’ın temizliği önerdiğine dikkat çeken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Temizlik imandan gelir sözüne inanıyoruz. Bu nedenle ilçemizde yaşayan kıymetli vatandaşlarımıza hizmet eden camilerimizi ekiplerimiz düzenli olarak temizliyor. Biz bu çalışmayı sadece üç aylarda değil yıl boyu düzenli olarak yapıyoruz. Sınırlarımız içinde bulunan 165 cami büyük bir titizlikle temizlenerek halkımızın temiz ortamlarda ibadetlerini yapmaları sağlanıyor. Ramazan ayında kıymetli hemşehrilerimizin vakit namazları ve teravih namazlarını gönül rahatlığıyla kılabilsinler diye gereken tüm çalışmalar yapıldı. Yüce yaradanın evi olan camilere Pamukkale Belediyesi olarak büyük önem veriyoruz. Camilerimizle ilgili ihtiyaç olan ve talep edilen tadilat, çevre düzenlemesi ve benzeri tüm hizmetleri hızlı bir şekilde yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu vesile ile tüm Pamukkaleli vatandaşlarımız başta olmak üzere Denizli halkı ve İslam Alemi’ne hayırlı Ramazanlar dileğimi sunuyorum” dedi.

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