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Pamukkale’de denetimler sürüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimlerine ara vermeden devam ediyor.Ekipler, işyerlerinin, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye uyup uymadığını kontrol ediyor.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Ekipler, işyerlerinin, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye uyup uymadığını kontrol ediyor. Denetimler hakkında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Denetimlerimizi hiç ihmal etmiyoruz” dedi.
Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren kafe, kahvehane ve eğlence merkezleri gibi vatandaşların vakit geçirdiği işletmeleri tek tek dolaşarak korona virüs denetimi gerçekleştiriyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında, işyerleri ve vatandaşlar bilgilendiriyor, kurallara uyulması konusunda da uyarılarda bulunuyor.
“Çalışmalarımız devam edecek
Korona virüs salgınına karşı mücadelenin ve denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Korona virüs pandemisi başladığı günden bu yana ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımızın yanında, vatandaşların toplu kullanım alanlarının denetimlerini de hiç ihmal etmedik. Korona virüs salgını hala devam ediyor. Salgın tehlikesi tamamen bitene kadar sıkı denetimlerimiz ve dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Son dönemde ülke genelinde artan korona virüs vakalarının önüne geçmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizler yerel idareciler olarak vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen konularına azami uymasını rica ediyoruz. İnşallah bu günleri de en kısa zamanda geride bırakacağız” diye konuştu.

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