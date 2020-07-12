YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yeni normal döneme 1 Haziran'da başlayan Pamukkale, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Çoğu yerli turistlerden oluşan ziyaretçilerin travertenler ve çevresinin yanı sıra Hierapolis Antik Kentinde gezinti yaptığı, antik havuza girdikleri gözlendi.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin salgın öncesindeki ilgiye kavuşmasında diğer ülkelerde sürecin nasıl gelişeceği ve uçak seferleriyle ilgili kararların etkili olacağını ifade etti.

Şen, "Bizden ziyade diğer ülkelerdeki vakaların azalması ve uçak seferlerinin başlaması en büyük etken olacak. İngiltere açtı artık, zamanla diğer ülkelerin de açmasını bekliyoruz. Tabii ülkeler de hiçbir vatandaşının başka ülkeye gidip de hasta olarak ülkesine dönmesini istemiyor. Ülkemizdeki vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım. İnsanların maskeye, mesafeye, hijyene, kurallara çok dikkat etmesi lazım. Tüm sektörde çalışanların en erken işine dönebilmesi için insanların rahatça hareket etmemesi lazım." diye konuştu.

Afyonkarahisar'dan fotoğraf çekimi için Pamukkale'ye geldiğini belirten Suzan Koç, gördükleri manzaralardan çok etkilendiklerini, çok güzel kareler yakaladığını ifade etti.

Furkan Yoncalık ise İstanbul'dan tatile gitmek için yola çıktıklarını dile getirerek "Denizli'den geçerken Pamukkale'ye uğrayalım dedik. İlk defa geliyorum. Burası, doğası, manzarası, görselliği ile çok güzel bir yer. Herkesin bu güzelliği görmesini şiddetle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Cami inşaatı devam ediyor

Cami inşaatı devam ediyor

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Denizli Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:34
Yatsı
22:11

Denizli Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Acıpayam Ve Çevresinin Önemli Geçim Kaynağı Madenler

Acıpayam Ve Çevresinin Önemli Geçim Kaynağı Madenler

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.