Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yeni normal döneme 1 Haziran'da başlayan Pamukkale, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Çoğu yerli turistlerden oluşan ziyaretçilerin travertenler ve çevresinin yanı sıra Hierapolis Antik Kentinde gezinti yaptığı, antik havuza girdikleri gözlendi.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin salgın öncesindeki ilgiye kavuşmasında diğer ülkelerde sürecin nasıl gelişeceği ve uçak seferleriyle ilgili kararların etkili olacağını ifade etti.

Şen, "Bizden ziyade diğer ülkelerdeki vakaların azalması ve uçak seferlerinin başlaması en büyük etken olacak. İngiltere açtı artık, zamanla diğer ülkelerin de açmasını bekliyoruz. Tabii ülkeler de hiçbir vatandaşının başka ülkeye gidip de hasta olarak ülkesine dönmesini istemiyor. Ülkemizdeki vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım. İnsanların maskeye, mesafeye, hijyene, kurallara çok dikkat etmesi lazım. Tüm sektörde çalışanların en erken işine dönebilmesi için insanların rahatça hareket etmemesi lazım." diye konuştu.