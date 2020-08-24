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Pamukkale’de her mahalle güzelleşmeye devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan kilit beton parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan kilit beton parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Güzelpınar Mahallesi’nde yapılan ve 5 bin 500 metrekarede uygulanan çalışmalar sona erdi.

Pamukkale Belediyesi halkın yaşamlarını rahat bir şekilde devam ettirmesi için çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Pamukkale’de 23 mahalleyi kapsayan ve bir süredir devam eden beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları bu projelerden biri. Pamukkale ilçesinde Akdere, Güzelköy, Kale ve Akhan mahallelerindeki çalışmalar tamamlandı. Toplam 200 bin metrekarelik alanda uygulanacak olan çalışmalar kapsamında Güzelpınar mahallesinde de beton kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirildi. Güzelpınar sokaklarında 5 bin 500 metrekarelik alandaki çalışmalar tamamlandı ve mahallenin çehresi değişti. Beton kilit parke taşı döşeme işlemleri Uzunpınar ve Eldenizli mahallelerinde devam ederken, yıl sonuna kadar toplam 23 mahalledeki çalışmalar tamamlanacağı belirtildi. Güzelpınar mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Muhammet Sürücü, “Daha önce toz ve çamur olan sokaklarımız bu çalışmalarla daha güzel hale geldi. Pamukkale Belediyesi’ne çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

“Sevgi, emek ve güvenle yaptığımız çalışmalarımız aralıksız devam edecek”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahallelerde başlatılan beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Örki, “Halkımızın mutluluğu için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de mahallelerin daha da güzelleşmesi için beton kilit parke taşı döşeme işi. Bugüne kadar Akhan, Kale, Güzelköy ve Akdere’de çalışmalarımız tamamlanmıştı. Güzelpınar mahallemizde de 5 bin 500 metrekarelik alanda beton kilit parke taşı döşeme işi de bitti. Çalışmalarımız mahallelerimizde devam edecek. Halkımızın mutluluğuna katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sevgi, emek ve güvenle yaptığımız çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

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