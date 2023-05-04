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Pamukkale’de pamuk eller üretecek

04.05.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamukkale Belediyesi, Pınarkent Mahallesi’nde bulunan eski belediye binasını “Pamuk Eller Üretiyor” merkezi haline dönüştürüyor.

Binada incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Eski belediye binamızı tam bir yaşam merkezi haline getiriyoruz. Burası adeta mini bir kültür merkezi gibi hizmet verecek” dedi.

Pamukkale Belediyesi, GEKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile hayata geçecek olan “Pamuk Eller Üretiyor” projesine ile ilgili olarak çalışmalara hız verdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pınarkent Mahallesi’nde bulunan eski belediye binasında yapılacak olan merkezde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, proje hakkında bilgiler aktardı. Başkan Örki, metruk belediye binasının Pamukkale Belediyesi’nin girişimleri ile kadınların üretime kazandırılması noktasında mahalle konağı mantığının daha da ötesinde bir kültür, gelişim merkezi haline dönüştürüleceğini belirtti.

“BURASI GERÇEK BİR YAŞAM MERKEZİ OLACAK”

Çalışmaların bir buçuk ay içinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Örki, “Pınarkentimizi o kadar çok seviyoruz ki buraya tüm hizmetleri getiriyoruz. Burada bulunan eski belediye binasını tam bir yaşam merkezi haline getiriyoruz. Burada hanım kardeşlerimiz için GEKA destekli başlattığımız ‘Pamuk Eller Üretiyor’ projesi hayata geçecek. Bu proje ile üretim yapan çiftçi hanım kardeşlerimizin ciddi şekilde ufukları genişleyecek, vizyonları artacak” dedi. “Pamuk Eller Üretiyor” projesi çerçevesinde ayva, nar, kekik, adaçayı gibi ürünlerin daha profesyonel işlenerek, paketlenmiş şekilde dünyanın farklı yerlerine ihraç edileceğini dile getiren Başkan Örki, “Ama bu binayı sadece bu proje için kullanmayacağız. Burada farklı farklı alanlarda kurs odalarımız hazırlanıyor. Bu kurslarımızda da özellikle hanım kardeşlerimiz bizlerden istediği bizlerden beklediği o eğitim, kurs faaliyetlerini gerçekleştirmiş olacağız. Burada hanım kardeşlerimiz çocuklarını da yanlarında getirebilsinler diyerek bir kreşimizde olacak. Çocuklarımız eğlenirken onlarda kurslarda kendilerini geliştirmiş olacaklar. Çevre düzenlemesi ile burayı öyle bir yaşam merkezi haline getireceğiz ki, sadece Pınarkentlilere değil tüm çevre mahallelere hitap eden tesis haline getireceğiz. Bizlerin mahalle konağı mantığı ile çıkmış olduğumuz bir yolculuk vardı. Farklı farklı mahallelerimizde onları hayata geçirmiştik. Burası mahalle konağı mantığının da ötesine taşınmış bir sosyal tesis, adeta mini bir kültür merkezi gibi hizmet vermeye başlayacak. İnşallah bir buçuk ay içerisinde bu tesisimizi tamamen bitirmiş olacağız. Tesisimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Pınarkent Mahalle Muhtarı Özlem Çağlar da, “Yapılacak proje özellikle kadınlarımızın en çok istediği projelerden bir tanesi idi. Merkezi Pınarkent’e taşıyan Pamukkale Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu proje hayata geçtiğinde herkes çok mutlu olacak” dedi.

PAMUK ELLER PROJESİ

Pamuk Eller projesi ile Pamukkale ilçesinde geleneksel yöntemler ile tarımsal üretim yapan dezavantajlı kadınların ürettikleri ürünlerine katma değer kazandırılacak. Bu hedefte Pamukkale ilçesinin Pınarkent mahallesinde atıl durumda olan Pamukkale Belediyesine ait eski belediye binasının alt yapı çalışmalarının yapılarak, bir endüstriyel mutfak ve paketleme tesisi kurulacak ve Pamukkale Kadın Üretim Merkezi PAKÜM oluşturulacak. Oluşturulan bu merkezde kadınların yenilikçi pazarlama yöntemleri ve e-ticaret gibi konuların yanı sıra ürün senaryosu, sosyal medya dili, kurumsal kimlik kazanma ve katma değeri yüksek ürün elde etme konularında eğitimler almaları sağlanacak. Proje sonucunda katılımcı olan 50 kadının eğitimler sonrası bir kadın kooperatifi oluşturması hedefleniyor. Pamukkale Belediyesi üretilen ürünlerin satışı kısmında da kadın katılımcıların destekçisi olacak.

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