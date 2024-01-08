YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pamukkale'de paraşütçüler, sıcak hava balonundan atladı

Pamukkale'de paraşütçüler, sıcak hava balonundan atladı

08.01.2024 11:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale, sıcak hava balonlarından gerçekleştirilen paraşüt uçuşuna ev sahipliği yaptı.

Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi çeken Pamukkale'de sıra dışı bir gösteri sunmak üzere bir araya gelen 10 paraşütçü, sıcak hava balonlarına bindi.

Balonlar yaklaşık 1500 metre irtifaya yükseldiğinde sırayla atlayışlarını yapan paraşütçüler, ören yeri çevresindeki arazilere indi.

Gökyüzünde süzülen paraşütçüler ve sıcak hava balonları ile travertenlerin gün doğumu manzarası, güzel bir görüntü oluşturdu.

"220 GÜN BALONLA UÇUŞ İMKANI"

Etkinliği organize eden paraşüt pilotu Mehmet Yıldız, AA muhabirine Pamukkale'de ilk kez bir sıcak hava balonundan paraşütle atlayış gerçekleştirildiğini söyledi.

Pamukkale'deki hava şartlarının bu sporu gerçekleştirmeye uygun olduğunu aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır üzerinde çalışıyorduk, bugün de atlayışlarımızı iyi bir şekilde gerçekleştirdik. Balon gezilerine paraşütle atlama aktivitesi de eklenmiş oldu. Pamukkale bu konuda güvenli meteorolojik şartları olan bir yer. Burada hava şartları bize yılda 220 gün balonla uçuş imkanı sağlamakta, dolayısıyla 220 gün boyunca biz burada balondan paraşütle atlayış yapabiliriz. Bu Türkiye'de ve dünyada çok ender görülen bir şeydir."

Paraşütçüler için beyaz travertenlerin üzerinde uçuş gerçekleştirmenin çok keyifli olduğunu aktaran Yıldız, paraşütçülerin bu aktiviteye ilgi göstereceğini düşündüğünü dile getirdi.

Bu tip atlayışların çok az yerden yapılabildiğini kaydeden Yıldız, "Çok farklı bir aktivite, paraşütle atlamayı sevenler tarafından kabul göreceğine eminim. Bu ekstrem sporlara giriyor, her yerde yapılması çok mümkün değil. En azından bir yükseklik kazandırılması gerekiyor. Burada da biz balonla bu yüksekliği çok kolay kazandırıyoruz ve buradan da güvenli bir şekilde uçuşu sağlıyoruz." diye konuştu.

"MASALLAR DİYARI GİBİ"

Pilot Hasan Dökmetepelioğlu, dünyanın gözdesi olan Pamukkale'yi yukarıdan görüp atlayış gerçekleştirmenin eşsiz bir şey olduğunu söyledi.

Faruk Altındağ ise "Harika bir duyguydu, anlatılmaz yaşanır diyebiliriz. Pamukkale efsane bir yer, yukarıdan sanki masallar diyarı gibi." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul servis araçlarına polis denetimiOkul servis araçlarına polis denetimi
Edirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandıEdirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı
Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktıTrafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı
Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale sıcak hava balonu paraşüt

Denizli Namaz Vakitleri 8 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:15
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Pazartesi

Kiziltas eczanesi
Pamukkale
Onur eczanesi
Cal
Yeni kaftan eczanesi
Honaz
Sedef eczanesi
Serinhisar
Bozkurt eczanesi
Bozkurt
Gezgin eczanesi
Saraykoy
Dalca eczanesi
Guney
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.