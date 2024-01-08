Pamukkale'de paraşütçüler, sıcak hava balonundan atladı

Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi çeken Pamukkale'de sıra dışı bir gösteri sunmak üzere bir araya gelen 10 paraşütçü, sıcak hava balonlarına bindi.

Balonlar yaklaşık 1500 metre irtifaya yükseldiğinde sırayla atlayışlarını yapan paraşütçüler, ören yeri çevresindeki arazilere indi.

Gökyüzünde süzülen paraşütçüler ve sıcak hava balonları ile travertenlerin gün doğumu manzarası, güzel bir görüntü oluşturdu.

"220 GÜN BALONLA UÇUŞ İMKANI"

Etkinliği organize eden paraşüt pilotu Mehmet Yıldız, AA muhabirine Pamukkale'de ilk kez bir sıcak hava balonundan paraşütle atlayış gerçekleştirildiğini söyledi.

Pamukkale'deki hava şartlarının bu sporu gerçekleştirmeye uygun olduğunu aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır üzerinde çalışıyorduk, bugün de atlayışlarımızı iyi bir şekilde gerçekleştirdik. Balon gezilerine paraşütle atlama aktivitesi de eklenmiş oldu. Pamukkale bu konuda güvenli meteorolojik şartları olan bir yer. Burada hava şartları bize yılda 220 gün balonla uçuş imkanı sağlamakta, dolayısıyla 220 gün boyunca biz burada balondan paraşütle atlayış yapabiliriz. Bu Türkiye'de ve dünyada çok ender görülen bir şeydir."

Paraşütçüler için beyaz travertenlerin üzerinde uçuş gerçekleştirmenin çok keyifli olduğunu aktaran Yıldız, paraşütçülerin bu aktiviteye ilgi göstereceğini düşündüğünü dile getirdi.

Bu tip atlayışların çok az yerden yapılabildiğini kaydeden Yıldız, "Çok farklı bir aktivite, paraşütle atlamayı sevenler tarafından kabul göreceğine eminim. Bu ekstrem sporlara giriyor, her yerde yapılması çok mümkün değil. En azından bir yükseklik kazandırılması gerekiyor. Burada da biz balonla bu yüksekliği çok kolay kazandırıyoruz ve buradan da güvenli bir şekilde uçuşu sağlıyoruz." diye konuştu.

"MASALLAR DİYARI GİBİ"

Pilot Hasan Dökmetepelioğlu, dünyanın gözdesi olan Pamukkale'yi yukarıdan görüp atlayış gerçekleştirmenin eşsiz bir şey olduğunu söyledi.

Faruk Altındağ ise "Harika bir duyguydu, anlatılmaz yaşanır diyebiliriz. Pamukkale efsane bir yer, yukarıdan sanki masallar diyarı gibi." diye konuştu.

