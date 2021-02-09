Pamukkale’de vatandaşlar için sivrisinek ile mücadele devam ediyor

Pamukkale Belediyesi, sivrisinek sorunu için işi sıkı tutuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak sisleme yöntemiyle bu sorunun önüne geçmeye çalışıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Vatandaşlarımızın sivrisinek sorunu yaşamaması için şimdiden gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sivrisinek sorunu yaşamaması için yoğun mesai yapıyor. Ekipler kış aylarında sivrisineklerin yaşamlarını sürdürdüğü rögarları sıcak sisleme yöntemiyle ilaçlıyor. Kimyasal olmayan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünle sisleme şeklinde uygulanan ilaçlama sayesinde sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçiliyor. İlçe genelinde sayıları 40 bini bulan rögar kapaklarının içi 1 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında düzenli olarak ilaçlanıyor. 5 araç ve 10 kişilik ekiple yapılan çalışmalarla sivrisinekle mücadele ediliyor. Bunun yanında sivrisinek larvasının oluşabileceği evlerin bodrumları ile süs havuzları, su birikintileri, sulama kanalları ve benzeri yerlerde biyolojik larvasit ilaçlaması gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde belirlenen bine yakın noktada düzenli olarak yapılan çalışmalarla larvaların sivrisineğe dönüşmesi engelleniyor. Diğer canlılara zarar vermeyen larvasit uygulandığı yerde 40 güne kadar etkili olmasına rağmen, ekipler düzenli olarak kontrolleri sağlıyor. Yeni larva oluşma noktaları tespit edilmesi halinde buralar sisteme eklenerek düzenli ilaçlama yapılma planlamasına alınıyor. İlçe genelindeki 61 mahallede belirlenen noktalar ayda 2 kez ilaçlanarak vatandaşların yaz aylarında sorun yaşamasının önüne geçiliyor. Yaz aylarında ise gece ilaçlaması ile mücadele devam ediyor.