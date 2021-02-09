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Pamukkale’de vatandaşlar için sivrisinek ile mücadele devam ediyor

09.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Pamukkale Belediyesi, sivrisinek sorunu için işi sıkı tutuyor.

Pamukkale Belediyesi, sivrisinek sorunu için işi sıkı tutuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak sisleme yöntemiyle bu sorunun önüne geçmeye çalışıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Vatandaşlarımızın sivrisinek sorunu yaşamaması için şimdiden gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sivrisinek sorunu yaşamaması için yoğun mesai yapıyor. Ekipler kış aylarında sivrisineklerin yaşamlarını sürdürdüğü rögarları sıcak sisleme yöntemiyle ilaçlıyor. Kimyasal olmayan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünle sisleme şeklinde uygulanan ilaçlama sayesinde sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçiliyor. İlçe genelinde sayıları 40 bini bulan rögar kapaklarının içi 1 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında düzenli olarak ilaçlanıyor. 5 araç ve 10 kişilik ekiple yapılan çalışmalarla sivrisinekle mücadele ediliyor. Bunun yanında sivrisinek larvasının oluşabileceği evlerin bodrumları ile süs havuzları, su birikintileri, sulama kanalları ve benzeri yerlerde biyolojik larvasit ilaçlaması gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde belirlenen bine yakın noktada düzenli olarak yapılan çalışmalarla larvaların sivrisineğe dönüşmesi engelleniyor. Diğer canlılara zarar vermeyen larvasit uygulandığı yerde 40 güne kadar etkili olmasına rağmen, ekipler düzenli olarak kontrolleri sağlıyor. Yeni larva oluşma noktaları tespit edilmesi halinde buralar sisteme eklenerek düzenli ilaçlama yapılma planlamasına alınıyor. İlçe genelindeki 61 mahallede belirlenen noktalar ayda 2 kez ilaçlanarak vatandaşların yaz aylarında sorun yaşamasının önüne geçiliyor. Yaz aylarında ise gece ilaçlaması ile mücadele devam ediyor.

“Hedefimiz halkımızın mutlu bir yaşam sürmesini temin etmek”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçedeki 61 mahallede yaz kış demeden sağlık için çalışmalar yapıldığını söyledi. “Sivrisinek sorununun oluşmaması için gerekli önlemleri şimdiden alıyoruz” diyen Başkan Örki, “Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Kışın sıcak sisleme ve larva ile mücadele yöntemleri sivrisineklerin çoğalmasını önleniyor. Ekiplerimiz bu mücadele ile vatandaşlarımızın yaz aylarını sivrisinek sorunu yaşamadan geçirmesini sağlıyor. Pamukkale Belediyesi olarak hedefimiz halkımızın mutlu bir yaşam sürmesini temin etmek. Bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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