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Pamukkale'deki oteller yılbaşına dolu giriyor

23.12.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşsiz güzellikteki travertenlerin yanı sıra antik kenti ve termal sularıyla bilinen Pamukkale, kayak merkezine yakınlığıyla da talep görüyor - DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen: - "Bölgemizi tercih eden tatilciler, balon turu, yamaç paraşütü veya kayak yaptıktan sonra termal su keyfi yaşayabiliyor"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Dünyaca ünlü travertenleri ve termal tesisleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Pamukkale'deki turistik tesisler, yeni yıla dolu girmeye hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Pamukkale, travertenlerin bulunduğu Karahayıt bölgesindeki termal tesisleri, antik kenti, balon turu ve yamaç paraşütü imkanlarının yanında Denizli'deki kayak merkeziyle misafirlerine farklı deneyimler yaşama fırsatı tanıyor.

Yılbaşı tatili için uygun fiyatlarla konaklama imkanı bulunan termal tesislerde doluluk yüzde 100'e yaklaştı. Karahayıt'taki tesisler, yılbaşında misafirlerine, 2 gece 2 kişi yarım pansiyon konaklama için 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında seçenekler sunuyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin her geçen gün ziyaretçi sayısını artırarak salgın öncesi günlerine dönmeye başladığını söyledi.

Bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'nin kış dönemini de hareketli geçirdiğini aktaran Şen, şöyle konuştu:

"Özellikle kış aylarında termal tesislere yoğun talep oluyor. Bölgemiz diğer termal bölgelere göre daha fazla zenginliğe sahip. Misafirlerimiz hava sıcaklığı 5 derece olmasına rağmen 40 derecelik şifalı sularda havuzlara giriyorlar. Traverten ve Hierapolis Antik Kenti'ni gezerek kültür turu yapabiliyorlar. Bölgemizi tercih eden tatilciler, balon turu, yamaç paraşütü veya kayak yaptıktan sonra termal su keyfi yaşayabiliyor."

Şen, tesislerin Türk lirası üzerinden fiyatlama yapması nedeniyle uygun koşullarda konaklama fırsatı sunduğunu belirterek, yılbaşı için birçok tesisin tam doluluğa ulaştığını kaydetti.

Karahayıt’taki otelin genel müdürü Kerim Erkan Ceylan ise tesislerin yeni yıla güzel bir başlangıç yapmaya hazırlandığını ifade etti.

Tesis olarak düzenli müşteri kitlesine sahip olduklarını anlatan Ceylan, "2022'ye girerken Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki otellerimizi tamamen doldurduk. Yılbaşı ve bayramlar sayılı günler olduğu için tesislerimizin dolu olması güzel bir şey. Otelimizdeki odalarımızın Türk lirası üzerinden satışını yaptığımız için daha çok tercih edildik." dedi.

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