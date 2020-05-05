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Pamukkaleliler anne sevgilerini fotoğraf ve kelimelerle anlatacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü ile ilgili olarak Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs tedbirleri dikkate alınarak özel bir program düzenledi.Pamukkaleliler “Annem ve ben” teması çerçevesinde “Benim annem ” cümlesini tamamlayan bir kelime ekleyip anneleri ile çektirdikleri fotoğrafları mail ortamında iletecek.

Pamukkaleliler anne sevgilerini fotoğraf ve kelimelerle anlatacak

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü ile ilgili olarak Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs tedbirleri dikkate alınarak özel bir program düzenledi.
Pamukkaleliler “Annem ve ben” teması çerçevesinde “Benim annem ” cümlesini tamamlayan bir kelime ekleyip anneleri ile çektirdikleri fotoğrafları mail ortamında iletecek. Katılan herkesin fotoğrafları Pamukkale Belediyesi’nin web sitesinde sergilenirken katılımcılar adına “Pamukkale Anne- Çocuk Ormanı”nda fidan dikilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm Pamukkalelileri bu etkinliğe katılmayı davet etti.
Pamukkaleliler anneleriyle birlikte çektirdikleri fotoğrafları kulturisleri@pamukkale.bel.tr adresine ya da 0 552 282 20 20 numaralı watshapp ihbar hattına gönderebilecek. Her yaştan Pamukkaleli bu özel etkinliğe gerekli olan görsel ile annesinin ve kendisinin isimleri ile telefon numaralarını yazarak 8 Mayıs 2020 saat 17.00’ye kadar katılabilecek.

“Annelerimiz ile çektirdiğimiz fotoğraf karelerimizi ölümsüzleştireceğiz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Mayıs Pazar günü anneler gününün kutlanacağını ifade ederek, “Yaklaşan Anneler Günü ile birlikte, annemize olan sevgi, saygı ve minnetimizin ifadesi olarak böyle bir sergi düzenledik. Bu yıl korona virüs pandemisi nedeniyle farklı bir anneler günü yaşayacağız. Korona virüs tehlikesi devam ettiği için evde kalınması gereken bu günlerde tamamen dijital ortamda katılabileceğiniz bir etkinlik düzenledik. Bu sayede en değerli varlıklarımız olan annelerimiz ile çektirdiğimiz fotoğraf karelerimizi ölümsüzleştireceğiz. Bu yılın Anneler Günü hediyesini daha anlamlı kılmak için tüm hemşehrilerimi düzenlenecek olan sergiye katılmaya davet ediyorum” dedi.

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Merkezefendi
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Merkezefendi
Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Merve Eczanesi
Pamukkale
Özcel Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
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