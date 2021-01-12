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Pamukkale'yi 11 günde 6 bin 850 kişi ziyaret etti

12.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Pamukkale'yi 11 günde 6 bin 850 kişi ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi, yılın ilk 11 gününde 6 bin 850 kişi gezdi.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Pamukkale'ye gelen misafirler, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları doğrultusunda travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleri görme şansını yakalıyor.

Dört mevsim ilgi gören beyaz cennet, yeni yılda da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl salgına rağmen 625 bin kişiyi ağırladıklarını hatırlattı.

Aşı uygulamasının ardından Pamukkale'nin yeniden eski günlerine döneceğini belirten Akyol, "Turizmi canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlk 11 günlük süreçteki ziyaretçi sayısı, ilerleyen dönem için güzel bir rakam gibi gözüküyor. Pamukkale'de geçmiş yıllar kadar olmasa da gözle görülür şekilde yoğunluğun yaşanması sevindirici." dedi.

Rusya'dan gelen Anastasia Alane ise Pamukkale'ye ilk kez geldiğini ve çok güzel bulduğunu anlatarak, "Burası muhteşem bir yer. Türkiye salgınla mücadelede güvenilir yerler arasında yer alıyor. O yüzden buraya korkmadan geliyoruz." dedi.

İzmir'den gelen Betül Kara da travertenlerin beyazlığına hayran kaldığını anlatarak, "Geldik, gezdik gidiyoruz. Ama gitmek biraz üzüyor. Çünkü gerçekten güzel bir yer." diye konuştu.

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