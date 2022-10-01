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Pamukova'da hasadına başlanan üzümden 45 bin ton rekolte bekleniyor

01.10.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya: - "Bu yıl gerçekten üzüm üreticimizin yılı diyebiliriz" - Üzüm üreticisi Sami Öz: - "Tarlalarda verim ve üzüm fiyatları bu yıl güzel"

İBRAHİM YOZOĞLU - Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadına başlanan üzümden 45 bin ton rekolte bekleniyor.

Meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede 28 bin dekar alanda "Sinan Bey Karası", "Trakya İlkeren", "Michele Palieri", "Alphonse Lavellee", "Kartal", "Yalova İncisi", "Victoria", "Ata Sarısı", "Red Globe", "Müşküle" ve "Değirmendere Karası" türlerinde üzüm yetiştiriliyor.

Bu yıl ilçede 45 bin ton rekolte beklenen üzüm, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

- "Üzüm fiyatları bu sene üreticimizin yüzünü güldürüyor"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, ilçede 11 çeşit üzüm üretildiğini söyledi.

Ulukaya, üzümün bakımı zor olan bir meyve olduğunu belirterek, "Bu yıl gerçekten üzüm üreticimizin yılı diyebiliriz. Şu anda Karadeniz Bölgesi, özellikle Ankara, İstanbul olmak üzere hemen hemen Türkiye'nin her tarafına üzüm gönderiyoruz. Pamukovamız önceden İstanbul'un vitamin deposuydu ama şu anda tüm Türkiye'mizin vitamin deposu. Üzüm fiyatları bu sene üreticimizin yüzünü güldürüyor." diye konuştu.

Üreticinin siyah üzümün kilogramını 7-8 lira, beyaz üzümü ise 8-10 lira aralığında sattığını aktaran Ulukaya, tüccarın da alımda istekli olmasıyla hem pazar bulma açısından hem de fiyat bakımından üreticinin memnun olduğunu anlattı.

- "Fiyattan da talepten de memnunuz"

Üzüm üreticisi Mehmet Savaş da bu yıl soğuk havalardan etkilense de üzüm kalitesinin güzel olduğunu dile getirdi.

Yetiştirdiği yaklaşık 100 ton üzümün Karabük, Trabzon, İstanbul, Bolu, Ankara gibi Türkiye'nin her yerine gönderildiğini belirten Savaş, "Fiyattan da talepten de memnunuz ama girdi maliyetleri yüksek olduğu için biraz ondan şikayetçiyiz. Geçen seneye bakarak fiyatlar iyi. İstek de var, malımızı rahat satabiliyoruz. Üzüm olarak bu sene çiftçinin yüzü güldü." ifadelerini kullandı.

Kışın üzümün toprak altı gübrelemesini, sonra budamasını, ilaçlamasını yaptıklarını, yıl boyu bakımını sürdürdüklerini anlatan Savaş, 10-15 gün arayla hava şartlarına, hastalık durumuna göre ilaçlama çalışması yaptıklarını kaydetti.

Üretici Sami Öz ise 5 dönüm arazisinden 15 ton üzüm topladığını dile getirerek, "Tarlalarda verim ve üzüm fiyatları bu yıl güzel. Girdi fiyatları biraz yüksek. Yetkililerden biraz daha çiftçiye yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

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