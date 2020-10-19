Pamuktaki prim artışı Manisalı üreticileri memnun etti

Manisa’nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kütlü pamukta 4 yıldır 80 kuruş olan primin, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin müjdesiyle kilogram başına 1,1 liraya çıkarıldığını belirterek beyaz altındaki prim artının üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kütlü pamukta 4 yıldır 80 kuruş olan primin, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin müjdesiyle kilogram başına 1,1 liraya çıkarılmasının üreticiyi sevindirdiğini söyledi. Bakan Pakdemirli tarafından açıklanan 1 lira 10 kuruşluk pamuk priminin tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyen Yalvaç “Biz destek fiyatının 1 lira 10 kuruş olmasından memnunuz. Ziraat Odaları olarak bizler, fiyatın 1.5 lira olması için çok uğraştık. Şuanda piyasadaki pamuk fiyatının 5 ila 5.02 lira arasında gezdiği zamandayız. Bunun üzerine mazot ve gübre desteği ile birlikte 1 lira 23 destek eklediğimizde üretimiz pamuğun kilosunu 6-6.5 lira civarında satmış olacak. Çiftçimiz şuan pamuktan memnun. Fakat önemli olan şudur, pamuk lokomotif, KDV’si olan bir ürün olup, diğer tüm ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde çok büyük etkendir” dedi.

Pamuk priminin geç kalmadan açıklanması gerektiğini vurgulayan Yalvaç “Çiftçimiz pamuğunu ekmeden önce pamuk primini mutlaka bilmeli ve primler geç kalmadan zamanında üreticinin hesaplarına yatırılmalıdır. Bu şekilde olursa pamuk ekimini artırırız. Zamanında Salihli Ovası’nda pamuk ekim alanı 50-60 bin dekara çıkarken, şuan 10 bin dekar alanda pamuk ekilmektedir. Kısacası pamuk ekimini artırmak bizim elimizde” diye konuştu.

Yalvaç, bu konuda emeği geçen Ulusal Pamuk Konseyi üyelerine, borsalara ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a teşekkür etti.

