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Pancar üreticisine 14 milyon 812 bin lira avans ödemesi yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 05.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Malatya bölgesindeki pancar üreticisine 14 milyon 812 bin lira avans ödemesi yapıldı.Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, pancar ekimi ve üreticilere avans ödemesi hakkında açıklama yaptı.Altun, “Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı Covit-19 virüsü mağdurlarına destek paketleri kapsamında, Türkşeker ailesi olarak çiftçimize 3 Nisan 2020 tarihinde toplamda 250 Milyon TL erken ödeme yapacağımızın bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Pancar üreticisine 14 milyon 812 bin lira avans ödemesi yapıldı

Malatya bölgesindeki pancar üreticisine 14 milyon 812 bin lira avans ödemesi yapıldı.
Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, pancar ekimi ve üreticilere avans ödemesi hakkında açıklama yaptı.
Altun, “Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı Covit-19 virüsü mağdurlarına destek paketleri kapsamında, Türkşeker ailesi olarak çiftçimize 3 Nisan 2020 tarihinde toplamda 250 Milyon TL erken ödeme yapacağımızın bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Türkşeker olarak pancar üreticilerimize, üretimlerinin her aşamasında sürdürdüğü desteğe ek olarak bu ulusal mücadelemizde Türkşeker’den korona virüse karşı Pancar üreticilerine 1.avans ve yaş küspe bedelleri 3 Nisan 2020 Cuma günü itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır. Malatya Şeker Fabrikası olarak 2020 yılında bin 530 çiftçimiz ile 539 bin 500 ton üretim kotamıza istinaden tüm taahhütler alınmış ve pancar ekimine başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.
2020 yılında 62 bin ton şeker üretimini Malatya Şeker Fabrikası olarak planladıklarına dikkat çeken Altun, “Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde fabrikamız ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerimize 1.avans olarak 7 milyon 876 bin lira, yaş küspe bedeli olarak 6 milyon 936 bin lira, toplam 14 milyon 812 bin lira avans ödemesi yapılmıştır. Dünyanın ve ülkemizin geçmekte olduğu bu zor süreçte Türkşeker olarak şeker ve alkol üretiminin yapılması konusunda her türlü tedbirler alınmış olup üretime ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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Çınar Eczanesi
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Fırat Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
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