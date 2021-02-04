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Pandemi alışveriş alışkanlığını değiştirdi

04.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Pandemi alışveriş alışkanlığını değiştirdi

Pandemi dönemi Covid-19 salgınının Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte başlayan ve bununla birlikte çeşitli önlemleri ortaya çıkaran özel bir süreçti.

Pandemi dönemi Covid-19 salgınının Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte başlayan ve bununla birlikte çeşitli önlemleri ortaya çıkaran özel bir süreçti. Sağlıktan günlük yaşama iş yaşamından sosyal faaliyetlere kadar oldukça geniş bir alanda etkileri bulunan sürecin, alışveriş alışkanlıklarımızda da bir etki oluşturdu.
Covid-19 sürecinde talep ve arz farkı biçimlerde etkilendi. Daha önce karşılaşmadıkları durum karşısında tüketiciler daha çok temel ihtiyaçlarına odaklandılar. Gıda harcamaları, ev tekstili, temizlik malzemeleri ve hijyen sağlayan ürünlere yönelik talepler arttı. Tatil, eğlence, seyahat gibi temel ihtiyaç dışı olan sektörlere talep hızla azaldı. Tüketiciler sürecin belirsizliğinden hareketle maddi kaynaklarını çok daha dikkatli harcamaya başladılar. Konu hakkında görüşlerini paylaşan Köşk Sosyete Pazarı işletme sahibi İsa Gün, “Ülkemizde Mart ayında başlayan salgın süreciyle birlikte birçok firma bilinmeyenlerle dolu bir denklemin içinde buldu kendini. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de AVM’lerin geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Bu önemli ancak salgının boyutu büyüdükçe tüketici alışkanlıklarında ciddi değişiklikler ortaya çıktı. Mart ve Haziran ayları arasında sektör için zor bir dönem oldu. Oluşan arz-talep dengesizliğinden dolayı perakende sektöründe büyük ciro kayıpları oluştu. Haziran ayından bu yana devam eden kontrollü normalleşme döneminde maddi kayıplarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Şu an bulunduğumuz durumda salgının ilk günündeki belirsizlikleri gidermiş bulunmaktayız. Biz de Köşk Sosyete Pazarı olarak sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirlerin ötesinde hijyen ve önlemlerini alarak müşterilerimizin alışverişlerini güvenle ve sağlıkla yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz” açıklamasında bulundu.
Pandemi sonrası döneme ilişkin görüşlerini de paylaşan İsa Gün, “Covid-19’un geniş bir coğrafyaya yayılmasına rağmen beklentiler, salgının kontrol altına alınması halinde tüketimin hızla iyileşeceği yönünde. Perakende ve mağazacılık sektörü için 2021’de teknolojik dönüşüm çok daha önemli hale geldi. Pandemi firmalar için büyük bir fırsat oluşturdu. Bu dönemde firmalar teknolojik yetersizliklerini daha kolay tespit etme olanağı elde ettiler. Gelecek yıllarda çok kanallı pazarlama ve dijital perakendecilik alanlarına yatırım yaparak iş modellerini yenileyen firmalar ön plana çıkacak” ifadelerinde bulundu.
Deloitte’nin hazırladığı perakende sektörü Covid-19 sonrası döneme nasıl hazırlanmalı? Raporuna göre firmaların e-ticaret ciroları rekor seviyelere ulaşsa da bu kanalın normal dönemde fiziksel kanallardan elde edilen ciroya ulaşması çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla toplam ticarette önemli bir yere sahip olan mağaza formatının gerekli önlemlerle yeni döneme hazırlanması kriz atlatma adına kritik önem taşıyor.

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