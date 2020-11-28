Pandemi çocukları nasıl etkiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında online eğitimlere devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Anne Şehir projesi kapsamında yaz boyunca açık havada spor egzersizlerine Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verildi. Vatandaşları bilgilendirmek için ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında online eğitimlere ağırlık verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen projede merak edilen sorulara cevaplandırıldı. Bu kapsamda başlatılan ‘Gündeme Dair’ programına Uzman Doktor Selcen Esenyel konuk oldu. Esenyel, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemindeki belirsizlik ve bilinmezlik, normal rutinimizin değişmesi ve bunun yansıması olarak erişkinlerde ve çocuklardaki çeşitli duygusal tepkiler ve başa çıkma yöntemleri gibi sorulara cevap verdi.

Çocukların evde arkadaşlarından uzak kendi programlarının farklılaştığı bir durum yaşadıklarını ifade eden Esenyel, “Çocuklar için en büyük farklılık sosyal mesafe ve maske. Çocuklarımız özgürce yaşadıkları sokaklarda sosyal mesafe ve maske kullanmak zorunda. Eskiden gittikleri yerlere çeşitli önlemlerle gitmek zorunda kaldıkları bir hayatın içindeler. Sürekli aileleri tarafından tembihleniyorlar. Bu tembihlenmeler sonucunda çocuklarda, acaba ben hastalanır mıyım, aileme bir şey olur mu, bunu yaparsam gerçekten bu virüsü kapar mıyım gibi sorular sormaktalar. Bu sorulara net ve somut bir şekilde cevap vermek çok önemli” dedi.

‘Anne Şehir’ sosyal medya hesapları üzerinden online yayınlanan video içeriğinde ayrıca 9-11 yaş ve ergen çocuklardaki tepkimeler ve nasıl davranılması gerektiği uzman doktor tarafından cevaplandırıldı. Psikiyatri Uzmanı Esenyel, “Bu süreçte çocuklarımızı bilgilendirmek, duygularını ifade etmelerini sağlamak, onları anladığınızı göstermek ve yeni rutininizi oluşturmak kaygıyı azaltan önemli unsurlardır” açıklamasında bulundu.

