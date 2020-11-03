Pandemi dolmuşçuları da vurdu

Samsun’da toplu taşıma hizmeti veren dolmuş hatlarının yolcu taşıma sayısı korona virüsü (Kovid-19) salgınından itibaren büyük ölçüde düştü.

Kovid-19 pandemisinin Türkiye’de görülmesinin ardından birçok meslek grubu tedbir amaçlı kapatıldı ya da yarı kapasite ile çalışmasına izin verildi. Bazı meslek grupları pandemi dolayasıyla ekonomik açıdan zor anlar yaşadı. Samsun’da da virüsün etkisi ile 1, 2, 3 ve 4 nolu dolmuş hatları belirli bir süre 7 olan yolcu taşıma kapasitesi yerine 4 yolcu taşıyarak geçimlerini sürdürmeye çalıştı. Daha sonra tekrar tam kapasiteyle çalışmaya başlayan dolmuşçular buna rağmen işlerin korona virüsü öncesine kadar oldukça düştüğünü belirttiler.

Yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 70 oranında düştüğünü ifade eden 3. Nolu Dolmuş Taksi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 3. Başkan Yardımcısı Muhasip Servet İhtiyar, “7 aydır işlerimiz bayağı düştü. 124 arabamız var ama günde 40 araba çalışıyoruz. İş imkanlarımız da elimizden gittiğinden dolayı şoför esnafı mağdur oldu. Pandemiden de çok olumsuz etkilendik. Zor durumdayız. Yetkililerle görüşüyoruz ama henüz bir sonuç çıkmadı. Pandemiden önce günde 15 tur atıyorduk. Şimdi 10-12 tur arası atıyoruz. Araçlarımızı temizliyoruz, maskesiz yolcu almıyoruz. Sadece tek taraf çalışıyoruz. Yukarıdan yolcu bulamıyoruz. Para kazanmayı bırakın, vergi ve sigortasına ödeyemeyen birçok şoförümüz var” dedi.

Korona virüsü nedeniyle yolcu sayısının oldukça düştüğünü belirten dolmuş şoförleri ise şunları söylediler:

“Okullar tam olarak açılmadı. Birçok kurumda da az sayıda çalışan var. Yine vatandaşlar çok fazla evden çıkıp yolculuk etmiyorlar. Bundan dolayı işlerimiz oldukça düştü. Ayrıca bizim güzergahımızda belediye, hastane ve resmi daireler vardı. Bunlar hep kapandı. Dolayısıyla taşıdığımız yolcu sayısı azaldı. Pandemiden önce şoförler 2 günde bir çalışıyordu. Şu anda ise 3 günde bir çalışıyoruz. Ondanda ortalama 40 dakikada bir sıra geliyor. 3 günde toplam 10-12 arası tur atabiliyoruz. Pandemiden önce işlerimiz iyiydi ama güzergahtaki iş merkezleri gidince işlerimizde azaldı.”

Samsun’da 2019 yılı Mart-Eylül ayları arasında otobüsler ile 4 milyon 511 bin 488 yolcu taşınırken, pandeminin etkili olduğu 2020 Mart-Eylül ayları arasında ise yolcu sayısı yüzde 61 azalarak 2 milyon 766 bin 453’e düşmüştü. Yine toplu taşıma hizmeti veren SAMULAŞ’a bağlı hafif raylı sistem araçları (tramvay) ile 2019 yılı Mart-Eylül ayları arasında 9 milyon 914 bin 820 yolcu taşırken, pandeminin yaşandığı 2020 Mart-Eylül döneminde ise 4 milyon 711 bin 801 yolcuyu taşınmıştı. Samsun merkezde hizmet veren 1, 2, 3 ve 4 nolu dolmuş hat şoförleri de artan maliyetlere karşın yolcu taşıma sayılarının oldukça düştüğünden yakındılar.

