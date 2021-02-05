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Pandemi döneminde asistan doktorlara anlamlı etkinlik

05.02.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitimlerine devam eden asistan doktorlara Covid-19 Pandemi sürecinde göstermiş oldukları emek ve özveriden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitimlerine devam eden asistan doktorlara Covid-19 Pandemi sürecinde göstermiş oldukları emek ve özveriden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Geleceğe nefes olması dileğiyle ağaç dikilip hatıra bahçesi oluşturuldu.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Derya Yenibertiz, Uzm. Dr. Semih Dinçer Yetiş, Uzm. Dr. Cemil Gül, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Gökçek, İdari ve Mali İşler Müdürü Levent Bardak, Müdür Yardımcıları Esener Küçük, Ali Kuzu ve Cemal Yörükten oluşan hastane yönetim ekibi tarafından hastanede eğitimlerine devam eden asistan doktorlara Covid-19 pandemi sürecinde gösterdikleri emek ve özveriden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.
Sağlıklı günlere ulaşıp, özgürce nefes alınabilen ve yıllar sonra maskesiz bir hayatta anı olarak kalması ümidiyle hastane yönetimi ve asistan doktorlar tarafından ağaç dikimi yapıldı.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman yaptığı açıklamada, ’’Pandemi döneminde tüm sağlık çalışanlarımız gibi asistan doktorlarımız da yoğun bir emek ve gayret sarf ettiler Bu dönem onların eğitim hayatında farklı bir yıl olarak geçti .Eğitim açısından kayıplarının telafisi için, Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün de hassasiyetleri doğrultusunda; Pandemi yükümüzün nispeten azaldığı İlk fırsatta Sınırlı sayıda poliklinikte ve ameliyat odasında yine sadece randevu ile MHRS üzerinden hasta alarak pandemi dışı Sağlık Hizmetleri vermeye başladık. Asistan doktor arkadaşlarımız da bu dönemin anısına bir etkinlikte bulunmak istediler
Bizler de kendileri ile birlikte "Geleceğe nefes" olabilecek bir ağaç dikimi faaliyeti gerçekleştirdik. Kendilerine bu zorlu süreçte her alanda vermiş oldukları çok değerli sağlık hizmetinden dolayı ve ağaç dikme gibi çok kıymetli bir faaliyetle bu dönemi anlamlandırdıkları için teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

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