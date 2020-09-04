YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Pandemi döneminde bakıma verilen önem arttı

Pandemi döneminde bakıma verilen önem arttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:01 | Son Güncelleme

Özellikle pandemi döneminde ünlüler bakım için daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.Demet Şener ve Yasemin Özilhan gibi ünlüler bakımlarında kendilerini genç girişimci Ema Aydın’a teslim ediyorlar.Pandemi nedeniyle kadınların daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Ema Aydın yurt dışında aldığı eğitimler neticesinde ezbere yapılan makyaj işlemlerini değiştirerek kişiye özel çalıştığını belirtti.

Özellikle pandemi döneminde ünlüler bakım için daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.
Demet Şener ve Yasemin Özilhan gibi ünlüler bakımlarında kendilerini genç girişimci Ema Aydın’a teslim ediyorlar.
Pandemi nedeniyle kadınların daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Ema Aydın yurt dışında aldığı eğitimler neticesinde ezbere yapılan makyaj işlemlerini değiştirerek kişiye özel çalıştığını belirtti. Aydın, kendi adına ürettiği makyaj malzemeleriyle önce Türkiye’ye sonra dünyaya açılmayı hedeflediğini belirtiyor. Aydın, özellikle tüm dünyayı saran covid 19 virüsünün etkisi tamamen sona erdiğinde markasını dünyaya ulaştırmayı hedeflediğini bunun alt yapı çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. Öte yandan birçok ismi kliniğinde ağırladığını söyleyen Ema Aydın cemiyet hayatının önemli isimlerinden Yasemin Özilhan ve Demet Şener ile çalıştıklarını ifade ederken tercih edildiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:39
Yatsı
21:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sancaktepe Belediyesi Basın Danışmanı Mehmet Ergün’ün oğlu dünya evine girdi
Sancaktepe Belediyesi Basın Danışmanı Mehmet Ergün’ün oğlu dünya evine girdi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.