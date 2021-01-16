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Pandemi döneminde E-ticarete yoğunluk iç piyasayı canlandırdı

16.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde E-ticarete yoğunluk iç piyasayı canlandırdı

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, pandemi döneminde e-ticaretin yüzde 200 artarak iç piyasayı canlandırdığını söyledi.TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, pandemi döneminde e-ticaretin faydaları, e ticarette artış gösteren sektörleri ve güvenirliliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, pandemi döneminde e-ticaretin yüzde 200 artarak iç piyasayı canlandırdığını söyledi.
TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, pandemi döneminde e-ticaretin faydaları, e ticarette artış gösteren sektörleri ve güvenirliliği hakkında açıklamalarda bulundu. E-ticaretin birçok olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkileri ve eksiklikleri olduğunu belirten Başkan Beşiktepe, tüketicilerin elektronik ortamda ticaret yapmadan önce firmaların çok iyi araştırılması gerektiğini dile getirdi. Beşiktepe, pandemi döneminde yüzde 200 artan e-ticaretin iç piyasayı canlandırdığını ifade etti.
E-ticaretin pratik olmasından ve tüketicilerin yerli ürünlere ağırlık vererek iç piyasaya canlılık vermesinden bahseden Başkan Beşiktepe, “Korona virüsü dünyayı etkisi altına almasıyla beraber ülkelerin salgını en aza indirmek için tedbirleri alınması ile Türkiye’de öncelikle eğlence mekanları ile beraber hizmet sektörlerine de sınırlama getirmesi ile beraber küçük işletmeler olumsuz etkilenmeye başlasa da firmaların ekonomi çarkını durdurmamak için ticareti sanala taşımaları ile e-ticaret, pandemi döneminde yüzde 200 artış sağlamıştır. E-ticaretin pratik olması birçok ürüne evden çıkmadan ve çok kısa zamanda ulaşılması, temassız ödeme imkanı, gibi nedenler e-ticaretin yükselmesine neden olmuştur. Hayatımıza e-ticaretin girmesi ile ticarete yeni kavramlar trendler meydana gelişmiştir. Bunların başında abonelik hizmetleri, medikal ürünler, online gıda, temizlik ürünleri, canlı yayınlar, sesli ticaretleri sayabiliriz. E-ticaret ile beraber dikkat çeken bir diğer unsur ise tüketicinin yerli ürünlere ağırlık vererek iç piyasada yerli ürünlere canlılık getirmesidir. Bildiğiniz üzere, dijital teknolojilerle birlikte dünya daha hızlı dönmeye başladı. Bu hıza ayak uyduramayanlar maalesef sınıfta kalırken, çağı yakalayanlar fırsatı değerlendirerek hızlarına hız katıyor, hedeflerine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Rakiplerimizin bir adım önüne geçmek için önemli bir fırsatta e-ihracattır. E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araç. Eskiden ihracatçı firmaların hedef pazarlarında bir satış ve pazarlama ağı kurmaları ya da ürünlerini satacak bir aracı bulmaları gerekirdi. Artık devir değişti. KOBİ’ler e-ticaret platformları sayesinde yurtdışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabiliyorlar” dedi.

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