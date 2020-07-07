Pandemi döneminde EGİAD Danışma Kuruluna ilgi büyüktü

İzmir iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı, derneğin çalışma rotasında önemli bir yol gösterici nitelik taşıyan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, pandemi sürecinde de geniş bir katılımla toplanmayı başardı. Hem kentin hem ülkenin sorunlarının tartışıldığı bölgenin en etkin kurulları arasında yer alan EGİAD Danışma Kurulunun ana gündem maddeleri; pandemi sürecinin etkileri ve gelecek beklentilerinin değerlendirilmesi ile Türkiye’nin ve İzmir’in gündemindeki ekonomik ve politik gelişmeleri oldu. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, katıldığı EGİAD Danışma Kurulu toplantısında, güncel ekonomik değerlendirmede bulundu. Özgener, pandemi sürecinin etkilerinin anlaşılmaya çalışıldığını belirterek, "Bir yandan karantina döneminde ekonomik aktivitedeki hasarın miktarını ve kalıcılığını anlamaya çalışıyoruz, bir yandan da bu sonuçlara göre önümüzdeki dönemle ilgili ekonomik kararları vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden doğru tespitleri yapmamız hem makro hem de mikro anlamda kritik olacak. Önümüzdeki dönemde ekonomik dalgalanmayı azaltmak için, bugün yaptığımız hasar tespitlerinin ve ekonomik kararların doğruluğuna ihtiyacımız var" dedi.

"Global ekonomide, daha önceki krizlere benzemeyen bir daralma yaşanıyor"

Özgener, "Bu amaçla, şu andaki durumu tekrar gözden geçirmek faydalı olacaktır. Global ekonomide, daha önceki krizlere benzemeyen bir daralma yaşanıyor. 2. çeyrek başında yüzde 3 civarında olan 2020 global ekonomik daralma tahminleri, 2. çeyrek bitmeden yüzde 5 civarına çekildi. En çok daralma beklenen ülkeler arasında ihracatımızın yoğun olduğu; Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkeler olmasını dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Daralmanın global ortalamadan yüksek ve ihracatımızın yüksek olduğu ülkeler için gerekirse, tedbir alınması gerekebilir. Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminleri ise global büyüme tahminlerinin aksine, son dönemde kötüleşmiyor. Şu anda tahminler sıfır ile eksi beş daralma arasında değişse de, son veriler ikinci çeyrekte yüzde 8-10 arasında bir daralmadan sonra, yıl sonunda sıfıra yakın bir GSYH değişiminin mümkün olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Ekonomide kalıcı hasar olmaması ve arz kaybı yaşanmaması açısından kritik"

Açıklamalarına devam eden Özgener, "Türkiye’de, V şekilde bir toparlanma, ekonomide kalıcı hasar olmaması ve arz kaybı yaşanmaması açısından kritik. Bunun özellikle işsizliği arttırması, hiçbir şekilde tercih edilmeyecek bir sonuç olacaktır. Bu yüzden, ekonomik kapasitenin 2020’de kalıcı kayıplar oluşturacak şekilde daralmasının engellememiz gerekiyor. Öte yandan, haziran ayı enflasyon verileri de Türkiye gibi genç ve dinamik ekonomilerde talebin arzdan daha hızlı toparlanabildiğini bize hatırlatıyor. Haziran ayı için TÜFE aylık değişim beklentileri yüzde 0.6 civarındaydı. TÜFE ise aylık olarak yüzde 1.13 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı. Enflasyon, yıllık olarak yükselmesinde ve tahminlerin üzerinde gelmesinin temel sebebi çekirdek enflasyon. Çekirdek enflasyon, geçici ve bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış olan endeks olduğu için enflasyondaki gerçek gidişatı yansıtması ve fiyatlardaki yapışkanlığı yansıtması takip etmemiz gerekiyor" diye aktardı.

Mahmut Özgener, "Yıllık enflasyon haziran manşet enflasyonu yıllık olarak yüzde 11.4’ten yüzde 12.6’ya yükselirken, çekirdek enflasyondaki sadece aylık değişim yüzde 2.1 haziran ayındaki enflasyon, 2. çeyrekteki ekonomik daralmanın, ekonomistlerin tahmini kadar fiyatların üzerindeki baskıyı azaltmadığını gösteriyor. Bunun arz ve talep tarafında iki sebebi olabilir. Hız kazanan kredi genişlemesi ağırlıklı olarak tüketimi destekliyor ve tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor olabilir. Arz tarafında ise birçok sektörde geçici ya da kalıcı tesis kapatmalarından dolayı, kapasiteyi aşağı çekiyor ve arzın talebin gerisinde kalmasından dolayı fiyatları yukarı itiyor olabilir. Bu bağlamda, kredi genişlemesinin ağırlıklı olarak arz tarafındaki sıkıntıları gidermeye yönlendirilmesi daha da kritik hale geliyor" ifadelerini kullandı.