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Pandemi döneminde vatandaşların gözde spor alanı oldu

ADANA HABERLERİ  | 14.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde 2014 yılında açılışı yapılan Düşler Alemi Sosyal Tesisleri ile Dağılcak Tabiat Parkı arasında bulunan yürüyüş yolu pandemi döneminde sosyal mesafe ile spor yapmak isteyen vatandaşların gözde spor alanı oldu.Uzun süredir bakımsız kalan ve bakımı yapılmayan yürüyüş yolu Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın 2019 yılında tekrar göreve gelmesiyle beraber yol yeniden bakıma alınarak vatandaşların çam ağaçları arasında yürüyüş yapabilmesine imkan sağlandı.Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, pandemi sürecinde doğanın öneminin bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirterek “Doğa hazinemiz olan ve sadece Kozanımıza değil Çukurova Bölgesine de hitap eden Dağılcak Tabiat Parkı ve mesire alanımız ile belediyemiz sosyal tesislerinden birisi olan Düşler Alemi, gereken bakım ve temizlik çalışmaları ekiplerimiz tarafından sürekli yapılmaktadır.

Adana’nın Kozan ilçesinde 2014 yılında açılışı yapılan Düşler Alemi Sosyal Tesisleri ile Dağılcak Tabiat Parkı arasında bulunan yürüyüş yolu pandemi döneminde sosyal mesafe ile spor yapmak isteyen vatandaşların gözde spor alanı oldu.
Uzun süredir bakımsız kalan ve bakımı yapılmayan yürüyüş yolu Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın 2019 yılında tekrar göreve gelmesiyle beraber yol yeniden bakıma alınarak vatandaşların çam ağaçları arasında yürüyüş yapabilmesine imkan sağlandı.
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, pandemi sürecinde doğanın öneminin bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirterek “Doğa hazinemiz olan ve sadece Kozanımıza değil Çukurova Bölgesine de hitap eden Dağılcak Tabiat Parkı ve mesire alanımız ile belediyemiz sosyal tesislerinden birisi olan Düşler Alemi, gereken bakım ve temizlik çalışmaları ekiplerimiz tarafından sürekli yapılmaktadır. Sosyal yaşantının canlanması için tüm çabalarımız sadece bu bölge ile kalmayıp her alanda devam etmektedir. Kozanlı hemşehrilerimiz hizmetin en güzeline layıktır" dedi.

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