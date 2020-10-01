Pandemi dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışması, yarın Antalya'da başlayacak

Okçulukta Uluslararası Antalya Challenge Yarışması yarın başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışması Türkiye'de düzenlenecek.

Antalya'da 2-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada 13 ülkeden 107 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışmasının Antalya'da düzenleneceğine işaret etti.

"Okçuluğa dönüş" yarışması için gerekli önlemlerin alındığını belirten Topaloğlu, "Bugün deneme atışları yapıldı. Organizasyon yarın sıralama atışlarıyla başlayacak. Cumartesi günü elemeler, pazar günü ise finaller yapılacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ise şöyle:

Klasik yay: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Samet Ak, Ali Aydın, Oğuzhan Küçük, Ulaş Berkim Tümer, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Sevcan Derin, Asya Karataylı, Ezgi Başaran, Zeynep Köse

Makaralı yay: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Evren Çağıran, Süleyman Araz, Furkan Oruç

