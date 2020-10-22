YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Pandemi dönemine sosyal mesafeli çocuk oyunları

Pandemi dönemine sosyal mesafeli çocuk oyunları

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Okul Sporları faaliyet programında yer alan Geleneksel Çocuk Oyunları için Yamanegeli İlkokulu bahçesinde renkli oyun alanları oluşturuldu.Bandırma’da Okul Sporları faaliyet programında yer alan Geleneksel Çocuk Oyunları kapsamında Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları tarafından Yamanegeli İlkokulunda renkli oyun alanları oluşturuldu.Pandemi döneminde yüz yüze eğitim ve öğretim gören çocukların sosyalleşmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için Geleneksel Çocuk Oyunları koordinatörü Baybars Özateş öncülüğünde okul bahçesine “Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca, Seksek, Yakan Top, Futsal” gibi oyun alanları çizildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Okul Sporları faaliyet programında yer alan Geleneksel Çocuk Oyunları için Yamanegeli İlkokulu bahçesinde renkli oyun alanları oluşturuldu.
Bandırma’da Okul Sporları faaliyet programında yer alan Geleneksel Çocuk Oyunları kapsamında Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları tarafından Yamanegeli İlkokulunda renkli oyun alanları oluşturuldu.
Pandemi döneminde yüz yüze eğitim ve öğretim gören çocukların sosyalleşmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için Geleneksel Çocuk Oyunları koordinatörü Baybars Özateş öncülüğünde okul bahçesine “Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca, Seksek, Yakan Top, Futsal” gibi oyun alanları çizildi. Bu alanlardan faydalanacak Bandırma Yamanegeli İlkokulu çocukları renkli eğitim ortamıyla oyunlarını oynayarak fiziki etkinliklerini gerçekleştirebilecek. Yapılan çalışmalarla, çocukların beden sağlığına katkı sağlayan ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını okul bahçelerinde yaşatılarak kültürümüzü bugüne taşıyor.
Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün başlattığı bu çalışmalarla, yüzyüze eğitime başlayan çocuklar okul bahçelerinde temassız oyunlara teşvik edilerek sosyal mesafeli olarak tasarlanan geleneksel çocuk oyunlarını da yaşatacaklar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı
Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
12:58
İkindi
15:58
Akşam
18:27
Yatsı
19:45

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Barış Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Kamyon şaha kalktı
Kamyon şaha kalktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.