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“Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları” başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.09.2020 13:18 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ projesi Antalya Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği ‘Takıntılar’ adlı oyunu ile başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ projesi Antalya Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği ‘Takıntılar’ adlı oyunu ile başladı. Açık Hava Sahnesi’nde ilk kez seyirci ile buluşan oyun tam not aldı. Sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işçileri oyunu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak izledi.
Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları projesi ile salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan özel tiyatrolar Antalya Açık Hava Sahnesi’nde seyirci ile buluşuyor. Proje kapsamında Antalya Şehir Tiyatroları’nın (AŞT) Takıntılar isimli oyunu sahnelendi. İlk kez seyirci ile buluşan Takıntılar, Antalya izleyicisinden tam not alırken, pandemi nedeniyle oyunlardan uzak kalan tiyatro severler sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak tiyatro izlemenin keyfini yaşadı.
Yönetmenliğini Deniz Hamzaoğlu’nun yaptığı “Takıntılar” zaman zaman günlük hayatı olumsuz etkileyen takıntıları yer yer mizahi bir dille seyirciye sundu.
Sağlık çalışanlarına moral desteği
Antalya Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen gösterime çok sayıda tiyatro sever katıldı. Pandemi sürecinde toplum sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işlemlerinde çalışan işçiler de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak oyunu izledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Eylül’e kadar devam edecek “Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları” projesi kapsamında her oyun için 300 koltuğu sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işçilerine hediye etmek üzere satın aldı.
‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ 15 Eylül’de Semaver Kumpanya’nın ‘Cimri’, 16 Eylül’de Biraderler Yapım’ın ‘Biraderler Cabaret’, 21 Eylül’de Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’, 22 Eylül’de Ankara Birlik Tiyatrosu’nun ‘Mahzuni Şerif’ ve 23 Eylül’de Duru Tiyatrosu’nun ‘İki Bekar’ isimli tiyatro oyunları ile devam edecek.

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