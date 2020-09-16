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‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 16.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ projesi kapsamında sahnelenen Cimri, beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ projesi kapsamında sahnelenen Cimri, beğeni topladı. Sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işçileri de oyunu Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak izledi.
Proje kapsamında, dünya tarihinin en çok bilinen ve en çok oynanan oyunlarından biri olan ‘Cimri’ bambaşka bir varyasyonla Semaver Kumpanya tarafından sahnelendi. Oyunda, Cimri karakteri Harpagon’a Serkan Keskin hayat verdi.
Sağlık çalışanları davetli olarak izledi
Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen gösterime çok sayıda tiyatro sever katıldı. Fransız edebiyatının önemli temsilcilerinden Moliere’in 1600’lü yıllar burjuva yaşamını ve karikatürize ettiği insan tiplemeleri üzerinden toplumundaki yozlaşmaları hicvettiği eserde Cimri karakterine hayat veren Serkan Keskin’in performansı ile beğeni topladı. Pandemi sürecinde toplum sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işlemlerinde çalışan işçiler de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak oyunu izledi. Büyükşehir Belediyesi, 23 Eylül’e kadar sürecek “Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları” projesi kapsamından sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işçilerine hediye etmek üzere 300 tane koltuğu satın aldı.
Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları 16 Eylül’de Biraderler Yapım’ın ‘Biraderler Cabaret’, 21 Eylül’de Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’, 22 Eylül’de Ankara Birlik Tiyatrosu’nun ‘Mahzuni Şerif’ ve 23 Eylül’de Duru Tiyatrosu’nun ‘İki Bekar’ isimli tiyatro oyunları ile devam edecek.

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