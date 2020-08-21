YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Pandemi günlerine festival morali

Pandemi günlerine festival morali

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.08.2020 10:34 | Son Güncelleme

Pandemi sebebiyle, kültür ve sanat etkinliklerine uzak kalan ilçe halkı için Maltepe Belediyesi tarafından sokak festivali düzenleniyor.Maltepe’nin 18 mahallesine, kültür ve sanat etkinliklerini ulaştırmak ve pandemiden dolayı sosyal etkinliklerini askıya alan Maltepelilere moral sağlamak amacıyla festival düzenleyen Maltepe Belediyesi, korona tedbirlerini unutmadı.

Pandemi sebebiyle, kültür ve sanat etkinliklerine uzak kalan ilçe halkı için Maltepe Belediyesi tarafından sokak festivali düzenleniyor.
Maltepe’nin 18 mahallesine, kültür ve sanat etkinliklerini ulaştırmak ve pandemiden dolayı sosyal etkinliklerini askıya alan Maltepelilere moral sağlamak amacıyla festival düzenleyen Maltepe Belediyesi, korona tedbirlerini unutmadı. Alınan tedbirler kapsamında; gösteriler halkın toplanamayacağı şekilde planlandı. Buna göre; etkinlikler boyunca gerekli duyurular yapılacak, zabıta ekibi güvenlik desteği; hastane ekibi sağlık desteği sağlayacak. Gösteriler, insanların sosyal mesafe kurallarını ihlal edemeyeceği şekilde planlandı. Toplanmayı engelleyecek, hareketli gösterilerin seçildiği etkinliklerde maske ve dezenfekte kullanımı zorunlu tutulurken, sosyal mesafenin bozulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
22 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve altı gün sürecek festivale her gün üç farklı mahalle ev sahipliği yapacak. İlk gün Altıntepe, Aydınevler ve Fındıklı mahallelerini renklendirecek festivalde, Halk Dansları Grubu, Gypsy Trio Grubu , Klasik Müzik Grubu , Canlı Heykel Gösterisi ve Ritim Grubu gösterileri yer alıyor. Gösterilerini hareketli olarak karnaval havasında sunacak grupları insanlar, sokakta toplanmadan evlerinden, balkonlarından ya da yolda bulundukları yerden izleyebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:02
Yatsı
21:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başakşehir’de park ve bahçeler geri dönüşümle renklendi
Başakşehir’de park ve bahçeler geri dönüşümle renklendi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.