Pandemi halk oyunlarını da vurdu

Pandemi sürecinde çok büyük mağduriyetler yaşayan meslek mensuplarına halk oyunları emekçileri de katıldı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Başkanı Suat Aksu, Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbir kararları çerçevesinde sahne sanatlarının mutfağını teşkil eden halk oyunları emekçilerinin büyük bir mağduriyet yaşadığını söyledi. Suat Aksu, “Toplum sağlığını ilgilendiren bir konuda alınan tedbirlerin ve uyulması gereken kuralların elbette başımızın üstünde yeri var. Ancak şu da bir gerçek ki; halk oyunları sayesinde evinde ekmek götüren on binlerce de halk oyunları eğitmeni ve antrenörü var. Bu kesim aylardır işsiz ve mağdur; öyle ki, aralarında evlerine ekmek götürmekte bile zorlananlar var” dedi. Halk oyunları emekçilerinin sesinin artık duyulması gerektiğini vurguladı.

THOF Başkanı: Mağduriyet Çok Büyük

Çeşitli meslek kollarında yaşanan mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla hükümetin pandemi dönemine has bir takım tedbirler aldığını hatırlatan Başkan Suat Aksu, benzer desteklerin halk oyunları emekçileri için de geçerli olmasını istedi. Türkiye genelinde sayıları 20 bine yakın halk oyunları emekçisi bulunduğunu vurgulayan Başkan Aksu, “Halk oyunları emekçileri, pandemi sürecinde mağdur olan meslek mensupları kadar mağdur olmuş ve ekonomik açıdan büyük açmazlar içerisine girmiştir. Bugün birçoğu ev kirasını bile ödemeyez duruma gelmiş, ilaveten ailelerinin geçimini sağlamakta zorlanır olmuştur. Günübirlik işlerde çalışarak bu sorunun çözümü mümkün değildir ve halk oyunları emekçilerimizin ailelerini de hesapa katacak olursak; yüz binlerce insanın mağduriyeti söz konusudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDAĞAN’dan halk oyunları emekçilerimizin mağduriyetinin de giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Erzurum’da da yüzlerce emekçi var

Aslen Erzurumlu olan THOF Başkanı Suat Aksu, Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi, Erzurum’da da yüzlerce halk oyunları emekçisinin bu sıkıntıyı yaşadığına dikkati çekerek, “Halk oyunları bizim kültürümüz, bizim sevdamızdır. Halk oyunları emekçileri ise, bizi biz yapan değerlerin aslında sanatsal ve estetik açıdan ifade edilmesini sağlıyor. Onların sesini duyalım ve onların mağduriyetini ortadan kaldıralım. Mali destekler sağlayalım, ellerinden tutalım. Özellikle tüm illerimizdeki yerel yöneticilerden bu konuda destek istiyor ve bekliyoruz. Çünkü halk oyunları emekçilerinin buna gerçekten çok ihtiyacı var” dedi.