Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Ülke genelinde salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile oluşturulan İl Pandemi Kurulu Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında toplandı.

Bu kapsamda Türkiye Pandemik İnfluenza Hazırlık Planı’nın yayınlandığı ve 81 il valiliğine gönderildiğini, buna göre ’Pandemik İnfluenza Eskişehir İl Hazırlık ve Faaliyet Planı’nın Aralık 2019 tarihinde hazırlandığını hatırlatan Vali Çakacak, hangi kuruma hangi görevin verileceğinin plan dâhilinde olduğunu belirterek, “Covid-19 pandemisiyle ilgili Eskişehir’de alınan tedbirler, geldiğimiz nokta ve bundan sonra yapılması gereken hususları değerlendireceğiz” dedi.

Eskişehir halkından zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamalarını, seyahat etmemelerini isteyen Vali Çakacak, toplumun topyekûn mücadelesiyle bu salgından başarıyla çıkılabileceğini ifade etti. Alınan kararlara toplumda yaşayan herkesin harfiyen uygulaması gerektiğine dikkat çeken Vali Çakacak, “Eskişehir halkının alınan bütün tedbirlere harfiyen uyması lazım ki bu mücadeleden başarılı çıkalım. Vatandaşlarımız şu an işin ciddiyetini biraz anlamaya başladı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla devletimiz gerekli tüm önlemleri zaten alıyor. Vatandaşlarımızdan alınan tüm tedbir kararlarına uymalarını, sosyal izolasyona ve sosyal mesafeye çok dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.