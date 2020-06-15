YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 15.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale Pandemi İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Kırıkkale Pandemi İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.
Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Covid-19 salgınıyla alakalı ülkede ve kentte yapılan çalışmalar hakkında istatistiki bilgiler vererek Kırıkkale’nin son durumu hakkında Pandemi Kuruluna sunum gerçekleştirdi. Vali Yunus Sezer’in konuşmalarının ardından söz alan Pandemi Kurulu üyeleri görüş ve önerilerini sunarak değerlendirmelerde bulunuldu. Açık ve kapalı alanlar ile toplumun yoğun olduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu olduğu halde, vatandaşların kontrollü normalleşmeyi gevşeterek, maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat edilmediğinin gözlemlendiği, korona virüsün tamamen bitene kadar maske, mesafe ve temizlik ilkelerine uyulması gerektiği hususlarının değerlendirildiği toplantıda, alınması planlanan tedbirler görüşüldü.
Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan ve ilçe kaymakamlarının video konferans yoluyla katıldıkları toplantıya; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Mehmet Başalan, Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, Yahşihan Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili Fatih Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Haluk Karahan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak, K.Ü. Halk Sağlığı ABD Başkanı Prof. Dr. Meral Saygun, Y.İ.H Başhekimi Uzm. Dr. Tolga Demirel, K.Ü. Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Dilek Oğuz, K.Ü.Tıp Fakültesi Enfeksiyon ABD Başkanı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bedir Aktaş katıldı.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:10
Öğle
12:51
İkindi
16:49
Akşam
20:23
Yatsı
22:09

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Selma Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yahşihan Belediyesinden Yeşil Vadi projesine destek

Yahşihan Belediyesinden Yeşil Vadi projesine destek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kırıkkale’de mezarlıklar bakıma alındı

Kırıkkale’de mezarlıklar bakıma alındı

Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Belediye Başkanı Toprağa Verildi

Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Belediye Başkanı Toprağa Verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.