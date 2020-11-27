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Pandemi izni ile salıverildi, yine rahat durmadı

AYDIN HABERLERİ  | 27.11.2020 18:08 | Son Güncelleme

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Pandemi izni ile salıverildi, yine rahat durmadı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan K.K.’nın uyuşturucu madde ticareti cezasını çekmekte iken cezaevinden pandemi iznine çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde bir eve gece saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda sevgili oldukları öğrenilen K.K. ve T.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 180 gram metamfetamin maddesi, 70 gram esrar maddesi ve 78 adet uyuşturucu hap ile hassas terazi ve 1 adet Belçika menşeli 7.65 tabanca ile 11 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.’nın uyuşturucu madde ticareti cezasını çekmekte iken pandemi izni ile serbest kaldığı bilgisine ulaşılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edilen K.K. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. T.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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